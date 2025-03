Hvězda nejvlivnějšího filmu historie v hledáčku FBI. Sebergová platila marxisty

Žijeme v rychlé době, a i od filmů se čeká, že příběh bude pádit. To ale není případ snímku U konce s dechem. Děj běží pomalu, hodně se mluví a sází se na pocit. Na začátku sice Belmondo ukradne auto a zabije policistu, ale až do dramatičtějšího závěru se vlastně nic moc nestane. Jenže právě tenhle film se stal symbolem vlny, jíž se francouzští autoři rozcházeli s tradičními postupy. A Jean Sebergová do toho svým výkonem i vizáží zapadla. Režisér Jean-Luc Godard v ní stvořil moderní dívku, až chladně řešící život, tápající mezi morálností a nemorálností.

Pozornost budila svou nespoutaností a milostnými úlety.