Spisovný jazyk? Kdepak. To nářečí jsou naší mateřštinou, říká jazykovědkyně

Máte pocit, že nářečí už jsou dnes passé? Že jimi mluvily naše prababičky a že se v současnosti možná používají jen v zapadlých vískách na kraji Moravy? I dnes se na našem území můžete setkat s výrazy jako „votápek“ nebo „ho vuduvudo“. Co to znamená? Proč jsou dialekty v lepší formě na Moravě než v Čechách? Budou tady s námi ještě za padesát let? Jak se kdysi mluvilo v Praze a v Brně? A proč bychom to vlastně měli zkoumat? „Nářečí jsou poetická a skrývají v sobě kouzlo odlišnosti,“ tvrdí jazykovědkyně PhDr. Martina Ireinová, Ph.D. Které specifické výrazy jsou jejímu srdci blízké? | foto: Anna Vavríková, MAFRA