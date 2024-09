Vychovává se k úspěchu, už ne ke cti. Profesor Kašparů o nové válce generací

Je běžné, že starší generace na ty mladé pohlížejí s výhradami, zdá se jim, že za jejich mládí byl svět lepší. Tak to bylo vždycky. Přesto mám pocit, že vliv moderních technologií v posledních letech tu obvyklou generační propast podstatně prohloubil. Skutečně je pozice dnešních seniorů o tolik horší, než byla třeba před padesáti lety?

Pokud bych to přirovnal k běhu, dřív prostě mladí běželi vepředu a starší o trošku víc vzadu. Dnes to není o trošku, dnes je to o hodně, mladí jsou rychlejší díky zmíněným technologiím a rychlému přísunu informací. Bohužel to ovšem není jen věc vzdálenosti. Zatímco dřív na sebe ty generace alespoň zdálky viděly, dnešní staří a mladí se vzdalují nejen směrem dopředu, ale všemi směry a nerozumějí si.

