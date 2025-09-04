Není nutné dělat za dítě úkoly, když mu to nejde. Bez zklamání narazí, říká pedagožka

Premium

Fotogalerie 5

„Psychických problémů mezi dětmi přibývá. Některá by potřebovala antidepresiva, ale jiná jenom posilovat odolnost. Dítě musí zažívat drobná zklamání. Dost dobrá matka stačí, dokonalá není potřeba,“ říká ředitelka ústavu Cesta z krize Jarmila Kubáňková. | foto: Michal Fanta

Anna Bortlová
  17:00
Zvoní. Ve třídách – a bohužel občas i na Lince pro rodinu a školu 116 000. V loňském roce strávili její pracovníci hovory bezmála čtrnáct set hodin „Nejčastěji nám volají rodiče. Ale i učitelé jsou pod čím dál větším tlakem,“ popisuje ředitelka ústavu Cesta z krize Jarmila Kubáňková.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

První pětka, pochybný prospěch, přibývající poznámky a průšvihy, první polibek a poslední pusa, přehlížené pomluvy přátel, počmárané poznámky a protivná paní učitelka. Přiznám se – a tím se slovy na P končím! – že jsem nevěděla, jak tenhle text o nástrahách školní docházky začít. Prázdniny se chýlí ke konci a já i moje děti to kvitujeme. Jarmila Kubáňková na krizové lince zná však úplně jiné příběhy. Začínáme první třídou, respektive jejím odkladem.

„Pokud spolu rodiče neumějí komunikovat, nemůže to zvládat ani dítě.“

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Školní fotky slavných. Jak vypadaly celebrity, když zasedly do lavic

Po prázdninách je tu první školní den a děti školou povinné se rozeběhly vstříc dalšímu studijnímu dobrodružství. Podívejte se do galerie, jak vypadaly slavné hvězdy, když ještě do školy musely...

Sexy Elsie Hewittová a její dokonalá postava dráždí fanoušky

Devětadvacetiletá modelka a herečka Elsie Hewittová je v současnosti v požehnaném stavu a s partnerem se těší na narození prvního potomka. Podívejte se do naší galerie na její fotografie ještě před...

Ofinka podle hrnce a učebnice na lavici. Jak začínal školní rok za socialismu

Nervozita, ofinka, kšandy, nové učebnice a pastelky, aktovka, ruce za zády ve školní lavici, nová paní učitelka (vlastně tehdy soudružka učitelka)... Zažili jste první školní den v dobách před rokem...

Slavné tváře, co miliony neprohýřily a raději pomáhaly

Vydělávají miliony dolarů, mohly by žít v extrémním luxusu a do konce života už nepracovat, místo toho některé slavné tváře peníze rozdávají a samy žijí skromně. Podívejte se do naší galerie, o koho...

Hvězdy, které mají za sebou extrémní počet plastických operací

Někteří slavní milují plastiky a jsou v tomto směru rekordmany. Mají jich za sebou desítky a díky tomu si tak udržují mladistvý vzhled. Podívejte se do galerie, kdo ze zahraničních VIP si nemůže...

Není nutné dělat za dítě úkoly, když mu to nejde. Bez zklamání narazí, říká pedagožka

Premium

Zvoní. Ve třídách – a bohužel občas i na Lince pro rodinu a školu 116 000. V loňském roce strávili její pracovníci hovory bezmála čtrnáct set hodin „Nejčastěji nám volají rodiče. Ale i učitelé jsou...

4. září 2025

Díky své profesi jsem lepší matkou, říká profesionální společnice

Elizabeth Romanovová z Velké Británie se živí prací v eskortních službách už více než deset let a na své profesi miluje nejen svobodu rozhodování. Pracuje jen kdy chce a s kým chce. A právě díky tomu...

4. září 2025  8:29

Celý outfit v jednom kompletu. Overal se hodí vždycky

Hledáte nadčasový kousek oblečení, ke kterému nebudete muset vymýšlet žádné kombinace a uděláte v něm parádu? Zvolte overal, který sluší téměř všem typům postavy a hodí se pro kdejakou příležitost.

4. září 2025

Ještě se chystáte k moři? Tyto kousky si s sebou určitě zabalte

Počasí si hraje, ale jistě nám ještě nadělí pár letních dnů. A možná že některé z vás se za sluncem do teplejších krajů teprve chystají. Máme pár tipů, v čem vyrazit.

4. září 2025

Brusinky, knäckebrot, sleď. Proč severský jídelníček patří mezi nejzdravější

Žitný chléb, ovesná kaše, lesní plody, nakládané ryby a zelenina. To jsou základní pilíře severského jídelníčku, který odborníci považují za jeden z nejzdravějších. Co o něm říkají výzkumy – a má...

4. září 2025

Chuť končícího léta a hedvábný příslib podzimu. Ostružiny podle foodblogerek

Když léto pomalu ztrácí na síle a dny začínají vonět podzimem, nastává čas ostružin. Toto temně fialové, sladkokyselé ovoce patří k nejpůsobivějším darům přírody – a zároveň k nejoblíbenějším...

4. září 2025

Pes jako módní doplněk? Trend sezony má čtyři nohy a ladí s majitelkou

Zapomeňte na drahé kabelky – největším módním trendem je teď pes. Z nejlepšího přítele člověka se v poslední době stal i nejlepší přítel návrhářů, stylistů a influencerů. Psy se to na týdnech módy...

4. září 2025

Kuře na paprice

Kuře na paprice
Recept

Střední

70 min

Snadný a rychlý tip na vaření.

Počítač v druhé třídě, mobil nejdřív ve čtvrté. Expertka na digitální výchovu radí

Premium

Každé dítě zhruba od devíti let věku hledá vlastní identitu. Důležitější než dříve je pro něj parta vrstevníků, do níž se často snaží začlenit nápodobou toho, co se děje v okolním světě. I to může...

3. září 2025

Celebrity a jejich temná minulost. Jaké prohřešky jim lidé odpustili?

Prohřešky z mládí se s mnohými hvězdami nesou celý život a lidé od nich dávají ruce pryč. Někomu ale i ty nejšílenější věci odpustili. Podívejte se do naší galerie, co někteří slavní udělali, ale...

3. září 2025  8:23

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Láska na houpačce emocí. ADHD dokáže vztah pořádně zamíchat

Život s partnerem s ADHD může být plný energie a originality, ale zároveň přináší chaos, impulzivitu a emoční výkyvy. Vztah pak často vyžaduje více trpělivosti i porozumění z obou stran. Odborníci i...

3. září 2025

Jak přivyknout dítě na školní režim? Začněte hned, věnujte se i jídlu

Prázdniny jsou pryč a nový školní rok začal. Co dělat, aby si vaše dítko zvyklo na brzké vstávání a plnění studijních povinností co nejpřirozeněji a co nejdříve?

3. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.