První pětka, pochybný prospěch, přibývající poznámky a průšvihy, první polibek a poslední pusa, přehlížené pomluvy přátel, počmárané poznámky a protivná paní učitelka. Přiznám se – a tím se slovy na P končím! – že jsem nevěděla, jak tenhle text o nástrahách školní docházky začít. Prázdniny se chýlí ke konci a já i moje děti to kvitujeme. Jarmila Kubáňková na krizové lince zná však úplně jiné příběhy. Začínáme první třídou, respektive jejím odkladem.
„Pokud spolu rodiče neumějí komunikovat, nemůže to zvládat ani dítě.“