Kosmetika by neměla hned řešit estetiku a vrásky, říká šéfka české značky

Vaši maminku vychovávala babička sama, vás zase maminka. Jak se na vás ryze ženská energie podepsala?

Těžko říct, protože neznám mužskou energii. Snad pozitivně. Babičku jsem nikdy nepoznala, ale maminka je silná žena, která si se vším poradí. Pro mě byla a je obrovský vzor. Nicméně musím přiznat, že být silnou a samostatnou ženou je dost vyčerpávající. Jsem ráda za svého partnera, o kterého se můžu opřít a poradit se s ním.

Co dělá vaše maminka, ví v téhle republice patrně každý. Zato tatínek se zdá být jako paní Columbová.

Biologický tatínek žije v zahraničí, vídáme se asi dvakrát do roka a spíš si posíláme internetové vtípky. Jako tátu víc vnímám našeho pana ředitele, Jana Brabce. O všem se s ním můžu poradit, nenechá mě na holičkách. Je to můj opěrný bod.