Ženy čím dál víc hledají způsob, jak nás podvést, říká tvůrkyně Výměny manželek

Proč je tahle reality show tak divácky oblíbená?

Jednak proto, že každý díl je úplně jiný, nic se neopakuje. A pak si myslím, že diváci jsou při sledování rádi, získají-li pocit, že to mají doma v pohodě a fajn. Anebo když je příběh jiných lidí nějak posune, odnesou si něco do svého života. Sama jsem zažila reakce několika mužů, kteří se dívali a díky tomu si pak podprahově uvědomili, že už dlouho manželce nekoupili kytku. Rozhodli se ji koupit s tím, že si ji žena zaslouží, protože jim došlo, že to doma opravdu nemá moc jednoduché a že jí moc nepomáhají. To se mi zdá fajn.

Kolegyně to nevydržela a skočila po tatínkovi, který chtěl svému dítěti nařezat páskem.