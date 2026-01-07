Můžu vám dát hádanku? Trochu jsem se inspirovala vaším profilem.
Vážně? Tak to jsem zvědavá!
Byla jsem španělská princezna. Provdala jsem se do Anglie. Porodila jsem dceru, která se později stala anglickou královnou. Můj manžel toužil po synovi, a když ho nedostal, rozpoutal kvůli mně spor s papežem a římskou církví. Kdo jsem?
Kateřina Aragonská! Moc hezké. (úsměv)
Nepochybovala jsem, že uhodnete. Schválně jsem vybrala ženu, která neměla zrovna lehký osud, protože je to časté téma vašich internetových příspěvků.
Je to tak. V dějinách jsou často opomíjeny obyčejné ženy, které měly těžký osud. Třeba už jen otázka zdravotní péče a porodů. Ne nadarmo se o porodu mluvilo jako o těžké hodince. Riziko, že žena nepřežije, bylo poměrně vysoké. A těmto rizikům byly ženy v průběhu života vystavovány v porovnání s dneškem mnohem častěji, jelikož počet těhotenství na jednu byl v průměru mnohem vyšší.
Lidi se dokážou spíš pobavit nad tím, co se odehrávalo v dávnější minulosti. Mají pocit, že se jich to už osobně netýká.