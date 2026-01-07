Císařovna Sisi by byla úspěšná fitness influencerka, říká Bláznivá dějepisářka

Premium

Fotogalerie 8

Jana Kudrnová, známá jako Bláznivá dějepisářka, mluví o historii nezvykle atraktivně. „Pořád bychom si měli připomínat, že šlo o obrovské lidské tragédie, a dělat všechno pro to, aby se nic podobného už nikdy neopakovalo. Právě v tom vidím jeden z nejdůležitějších úkolů historie,“ míní. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Veronika Pitthardová
  15:00
Princezny neměly pohádkový život a císařovna Sisi by dnes na sítích vládla. I takové věci můžeme zjistit díky Instagramu jedné Bláznivé dějepisářky. Profesí učitelka Jana Kudrnová na svém profilu ukazuje, že dějepis nemusí být nuda a že minulost se nás dotýká víc, než si myslíme.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Můžu vám dát hádanku? Trochu jsem se inspirovala vaším profilem.
Vážně? Tak to jsem zvědavá!

Byla jsem španělská princezna. Provdala jsem se do Anglie. Porodila jsem dceru, která se později stala anglickou královnou. Můj manžel toužil po synovi, a když ho nedostal, rozpoutal kvůli mně spor s papežem a římskou církví. Kdo jsem?
Kateřina Aragonská! Moc hezké. (úsměv)

Nepochybovala jsem, že uhodnete. Schválně jsem vybrala ženu, která neměla zrovna lehký osud, protože je to časté téma vašich internetových příspěvků.
Je to tak. V dějinách jsou často opomíjeny obyčejné ženy, které měly těžký osud. Třeba už jen otázka zdravotní péče a porodů. Ne nadarmo se o porodu mluvilo jako o těžké hodince. Riziko, že žena nepřežije, bylo poměrně vysoké. A těmto rizikům byly ženy v průběhu života vystavovány v porovnání s dneškem mnohem častěji, jelikož počet těhotenství na jednu byl v průměru mnohem vyšší.

Lidi se dokážou spíš pobavit nad tím, co se odehrávalo v dávnější minulosti. Mají pocit, že se jich to už osobně netýká.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Bývalé vztahy českých hvězd. Připomeňte si, kdo s kým kdysi randil

Slavní, kteří spolu kdysi randili a žili

Podívejte se do naší galerie na slavné tváře českého šoubyznysu, které spolu kdysi randily a žily. Dnes už mají mnozí svoje rodiny a lásku prožívají po boku jiných. Přesto jejich vztahy nezůstávají...

Sexy Tammy Hembrowová oslňuje dokonalými křivkami na pláži

Tammy vypadá skvěle.

Jednatřicetiletá youtuberka a trenérka Tammy Hembrowová z Austrálie svou krásou mužům dokáže pěkně zamotat hlavu. Podívejte se do naší galerie na její snímky v bikinách i odhalených upnutých...

Slavní a jejich dabléři, kteří jim ve filmech kryjí záda

Slavní a jejich dabléři

Podívejte se do naší galerie na hollywoodské hvězdy, které ve filmech potřebují dabléry. Nejde jen o nebezpečné scény, často dabléři zaskakují, aby produkce nemusela například platit filmovým hvězdám...

Šokující odhalení slavných, které si nechávali pro sebe

Tito slavní umí opravdu šokovat.

Na světě existuje jen málo lidí, kteří nemají žádná tajemství a nic neskrývají. Výjimkou nejsou ani slavné hvězdy, které mnohdy mají tajnosti, které by jim mohly zničit kariéru. Podívejte se do naší...

Krása něco stojí. Podívejte se, kolik investují slavné ženy do svého vzhledu

Slavné krásky a jejich nákladná péče o sebe sama

Chodíte každý měsíc na nehty, vlasy a kosmetiku a vyčítáte si to? Až si přečtete, co vše absolvují známé krásky a kolik za procedury zaplatí, spadne vám zřejmě brada. Podívejte se do naší galerie,...

Císařovna Sisi by byla úspěšná fitness influencerka, říká Bláznivá dějepisářka

Premium
Jana Kudrnová, známá jako Bláznivá dějepisářka, mluví o historii nezvykle...

Princezny neměly pohádkový život a císařovna Sisi by dnes na sítích vládla. I takové věci můžeme zjistit díky Instagramu jedné Bláznivé dějepisářky. Profesí učitelka Jana Kudrnová na svém profilu...

7. ledna 2026

Plastika nosu ve Vietnamu se zvrtla, žena je v kómatu

Z dříve naprosto zdravé ženy je dnes žena bojující o život na jednotce...

Třiatřicetiletá Chloe Mowday z Austrálie po plastice nosu skončila upoutaná na lůžko a rodina se ji zoufale snaží dostat zpět domů. Plastiku totiž podstoupila ve Vietnamu. Bohužel ale nastaly...

7. ledna 2026  10:54

Krása něco stojí. Podívejte se, kolik investují slavné ženy do svého vzhledu

Slavné krásky a jejich nákladná péče o sebe sama

Chodíte každý měsíc na nehty, vlasy a kosmetiku a vyčítáte si to? Až si přečtete, co vše absolvují známé krásky a kolik za procedury zaplatí, spadne vám zřejmě brada. Podívejte se do naší galerie,...

7. ledna 2026  8:09

Z vlasů se dělá zbytečná věda. Stačí znát pár pravidel, říká Michal Zapoměl

Byt měl být pouze přestupní stanicí, Michal v něm nakonec bydlí už třetím rokem.

Michal Zapoměl je špičkou ve svém oboru. Se stejnou láskou opečovává slavné osobnosti stejně jako běžné klientky. Co říká na svou nálepku „kadeřník celebrit“, a jaký je největší hřích, který na svých...

7. ledna 2026

Mašli, aby vás našli. Tento detail povznese váš outfit do výše

Pokud se necítíte na žádné módní výstřelky, sáhněte po pastelovém svetříku a...

Mašle se v posledních týdnech objevují snad na všech kouscích oblečení. Jak tohoto trendu využít, aniž abyste působila infantilně? Poradíme vám, jak do šatníku vnést elegantní dávku hravosti.

7. ledna 2026

Za demencí stojí vadné hojení nervové tkáně v mozku, říká imunolog Klubal

Premium
MUDr. Radek Klubal, zakladatel a vedoucí Medicínského centra Praha

S lecčím si náš organismus umí poradit. Ne však s vadnou bílkovinou, kvůli níž mozek dřív a rychleji degeneruje a o které se s prodlužujícím se věkem dožití mluví stále častěji. Stojí totiž za...

7. ledna 2026

Fazole, čočka, cizrna a spol. Jak zapojit luštěniny do vyváženého jídelníčku

Ilustrační snímek

Ještě před pár lety jsme si pod slovem luštěniny představili školní jídelnu a jídlo, které jsme jedli spíše z povinnosti než z lásky. Čočka byla na Nový rok, fazole do polévky a cizrna něco, co jsme...

7. ledna 2026

Do nového roku v novém. Využijte výprodeje a vyneste šik kousky

Kabát s kostkou bude ozdobou vašeho šatníku. Bude dobře ladit k modré i béžové,...

Možná jste našla pod stromečkem dárky ve svém stylu, ale pokud ne, pořiďte si je sama. Startují výprodeje a určitě ulovíte vysněné kousky za výhodnou cenu.

7. ledna 2026

Treska zapečená s celerem, karotkou a bramborami

Treska zapečená s celerem, karotkou a bramborami
Recept

Střední

45 min

Hledáte inspiraci na zdravé pokrmy? Zkuste pečenou tresku se zeleninou.

Drogy mu ničily život, muž se zbavil závislosti otužováním

Díky otužování se muž zbavil závislosti na drogách.

Angličan Harry Beattie z města Waterlooville byl závislý na drogách. Měsíčně jako otec dvou dětí utrácel v přepočtu neskutečných osmdesát tisíc jen za drogy a alkohol a byl extrémně zadlužený. Se...

6. ledna 2026  11:10

Bývalé vztahy českých hvězd. Připomeňte si, kdo s kým kdysi randil

Slavní, kteří spolu kdysi randili a žili

Podívejte se do naší galerie na slavné tváře českého šoubyznysu, které spolu kdysi randily a žily. Dnes už mají mnozí svoje rodiny a lásku prožívají po boku jiných. Přesto jejich vztahy nezůstávají...

6. ledna 2026  8:10

Pomocí make-upu dělám lidi šťastné, říká populární česká top vizážistka

Eliška Matějková dělá lidi šťastné pomocí make-upu.

Její vzdělávací videa v oblasti líčení hltají na sociálních sítích tisíce žen. Eliška Matějková pracuje jako vizážistka celebrit a podle svých slov líčí se stejnou chutí hvězdy na červený koberec...

6. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.