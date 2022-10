Hrát lesbu, co jezdí na motorce? Neváhala jsem, vzpomíná Jana Kolesárová

Nejprve vám musím říct, že ačkoli se scházíme před focením a vy jste ještě nenalíčená, vypadáte úžasně. Jaký elixír mládí používáte?

To je od vás milé, děkuji! Mám své oblíbené fígle, strouhám si třeba list z aloe vera a vzniklou šťávu zamrazuji do boxíků na led. Každé ráno si pak těmito kostkami chladím obličej. Chlad – a to nejen na pleť – funguje skvěle. Když si připravuji kávu, půlku sedliny nasypu do květináčů a druhou půlku si dám na obličej. Přírodní masku, která skvěle funguje i jako peeling, nechám působit asi dvacet minut. Podobné rituály jsou mi nesmírně příjemné a myslím, že na mě i fungují. Dělám také obličejovou jógu, to je další skvělá věc. Nejsem zastánkyní větších zásahů v obličeji. A i kdybych po nějakém toužila, stejně by k tomu nejspíš nedošlo, protože mám strach z injekčních jehel.

Ani jedna z nás nechtěla hrát v rovině adolescentních holek, chtěly jsme jít více do hloubky, dostat se k citům a neřešit jen sex.