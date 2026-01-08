Zvuky do filmu zařídí kokosové ořechy i starý kočárek, líčí svou profesi ruchařka

„Ani obyčejné kroky nejsou legrace – nášlapem musíte umět rozlišit chůzi muže a ženy,“ vysvětluje Jana Anderlová, ruchařka u filmu. | foto: Anna Kovačič

Anna Bortlová
  17:00
Jana Anderlová pracovala přes čtyřicet let jako ruchařka u filmu. Staré magnetofonové pásky v jejích rukách zněly jako člověk procházející travním porostem, vějící tkanina a praskající větvičky zase jako oheň. „Ani obyčejné kroky nejsou legrace – nášlapem musíte umět rozlišit chůzi muže a ženy,“ vysvětluje.

Pamatujete si ještě první zvuk, který jste vytvářela?
Nejspíš to byly kroky. Tehdy jsem pracovala pro Filmové studio Barrandov a jako elév jsem spolu s dalšími třemi lidmi dostala na starost právě kroky, zatímco další dvě kolegyně dělaly věci na stole. Film byl nastříhaný na minutové smyčky, a když někdo něco zkazil, museli jsme všichni celou smyčku zopakovat. Ze začátku jsem z toho byla hodně nervózní – museli jsme se se zvukem trefit přesně na obraz.

Některé zvuky si musíte úplně vymyslet. Třeba v případě dívky, která se měla ve filmu zvětšovat a zmenšovat, jsme potřebovali vytvořit zvuk, který tu proměnu doprovodí.

