Pamatujete si ještě první zvuk, který jste vytvářela?
Nejspíš to byly kroky. Tehdy jsem pracovala pro Filmové studio Barrandov a jako elév jsem spolu s dalšími třemi lidmi dostala na starost právě kroky, zatímco další dvě kolegyně dělaly věci na stole. Film byl nastříhaný na minutové smyčky, a když někdo něco zkazil, museli jsme všichni celou smyčku zopakovat. Ze začátku jsem z toho byla hodně nervózní – museli jsme se se zvukem trefit přesně na obraz.
Některé zvuky si musíte úplně vymyslet. Třeba v případě dívky, která se měla ve filmu zvětšovat a zmenšovat, jsme potřebovali vytvořit zvuk, který tu proměnu doprovodí.