Jak se rodí dětský strach ze tmy, bubáků strašidel? Může za to i televize nebo vyprávění rodičů?
Všechno, co jste uvedl, má vliv. To, co vidí v televizi, co slyší od svých rodičů, a také to, co si děti mezi sebou navzájem sdělují. Je dobré vědět, že některé věci jsou vrozené. Například vrozená dispozice u dětí je nesníst všechno, co vidí jinde ležet. Musíme jít daleko do minulosti. Když jsme kdysi žili v lesích, bylo to podstatné pro to, aby se dítě neotrávilo první jedovatou rostlinou nebo houbou. Co se týká bubáků, děti mají vrozenou dispozici být ostražité, opatrné a nevrhat se do něčeho neznámého, z čeho by si mohly ublížit.
Kdo se něčeho bojí, by se měl otužovat postupně. Aby se stále cítil bezpečně a měl mírné porce strachu.