Při hledání rozdílů mezi generací alfa a předcházející generací Z se často uvádějí rozdíly ve fungování internetu. V čem spočívají?
Před deseti či patnácti lety ještě neexistovaly rychlé proudy videí, které z internetu dělají pasivní zábavu. Internet se od masových médií, televize či rozhlasu liší tím, že si sami volíte obsah. To však přestává platit a algoritmy YouTube, Instagramu nebo TikToku nám videa vybírají podobně, jako to dříve dělala televize. Generace Z používala YouTube a další sociální sítě aktivněji, více si vybírali, co budou na internetu dělat. Dnešní děti to dělají stále méně. Nechávají se zabavit a postupně se v nich ztrácí schopnost říci si, co vlastně od internetu chtějí. Což je velmi důležité, neboť jde o tu samou schopnost, která nám v dospělosti umožňuje žít svobodně a spokojeně. Když vám neustále někdo či něco říká, čím se bavit a co dělat, dlouhodobě to nepřináší spokojenost.
Po Evropě se objevují restaurace, kde při vstupu platíte za to, že vám na dvě hodiny vezmou telefon, a vy si pak užíváte život bez připojení k internetu.