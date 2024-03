Dítě ve znamení Ryb je citlivé a žije ve svém vlastním světě. Smiřte se s tím

Děti narozené ve znamení Ryb zpravidla ve svých rodičích probouzejí lásku. Obvykle jsou něžné a milé. Avšak kvůli navenek skryté ohnivosti jim nedělá problém způsobovat rozruch, dokonce dokážou být až nepříčetné, pokud není po jejich.

Potomek v Rybách Každý měsíc vám přinášíme charakteristiku jednotlivých znamení z pohledu rodiče. Tentokrát jsme se zaměřili na děti narozené ve znamení Ryb (21. 2. – 20. 3.).

Podstatou Rybiček je kombinace vnější Vody a vnitřního Ohně. Voda symbolizuje, citlivost, vnímavost a schopnost pronikat do hloubky, oheň zase intenzitu. Díky tomu jsou tyto děti vybavené schopností překvapivě silně a nepřehlédnutelným způsobem reagovat.

Na malou Rybičku nesmírně intenzivně působí vše, co se děje kolem. Umí se okamžitě naladit na prostředí i na lidi ve svém okolí, vlastně na cokoli, co vyzařuje nějakou energii.

Charakteristickým znakem Ryb je jejich obrovská citlivost, kterou přirozeně disponují a jejímž prostřednictvím dokážou vnímat i ty nejjemnější vibrace a energie.

Malé Ryby často působí chaoticky. Když prozkoumáte symbol tohoto znamení, uvidíte, že jsou to dvě rybičky plující proti sobě. Ano, tito lidé často dokážou chtít dvě protikladné věci najednou a vůbec jim to nepřijde divné. To se někdy projevuje i nepořádností.

Znamení Ryb, vládne planeta Neptun, která je v astrologii symbolem intuice a schopností napojovat se na věci mezi nebem a zemí. Proto se stává, že Ryby v životě bývají tak nějak mimo. Často žijí ve svém, pro ostatní nereálném světě, kde prožívají své velmi intenzivní příběhy, o nichž jejich okolí mnohdy nemá ani tušení.

Malé Rybičky tak často mohou vypadat jako notoričtí snílci, kteří si neustále něco vymýšlejí. Tu si povídají s vílou, tu zase se skřítkem, tu zase s dávno zemřelým dědečkem. Ale pozor, ony si nevymýšlejí. Intenzita prožitku způsobuje, že to, co cítí, berou jako realitu a za tou si stojí. Co na tom, že to ostatní nevidí?

Astrologický vládce znamení Ryb, Neptun, je pohroužen do hluboké meditace. A vaše malá Rybička se vám často bude jevit, jako by neustále meditovala. Její citlivost způsobuje, že přijímá vše, to dobré i to špatné. Ryby se intuitivně snaží svou citlivost tlumit. A tak často se stává, že sáhnou po něčem, co jim dá pocit blaženosti – třeba po čokoládě. Jako znamení bývají mnohdy v nebezpečí propadnutí nějaké závislosti.

