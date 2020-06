Nenechte se ničit

Ponižování může mít mnoho tváří. Ač většina z nás má za to, že bychom nikdy nedopustily, aby nás někdo úmyslně shazoval, opak je pravdou. Necháme si líbit docela dost. Zvláště od blízkého okolí, paradox, že? Přestaňte se konečně bát říci dost. Nikdo by vás záměrně potápět neměl. Žádný člověk není dokonalý, i když si to někteří jedinci myslí. Ohraďte se proti křivdám, věčným výtkám ze strany milovaného partnera či rodiny. Láska je sice krásná věc, ale má mít své hranice.