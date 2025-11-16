Děti a digitální technologie
Digitální svět nabízí mnoho přínosů a lákadel. Patří mezi ně snadno dostupné informace, možnost komunikace na dálku i spousta zábavy. Také ovšem hrozí možnost vzniku závislostí, narušení zdravého spánku, digitálního neklidu, zhoršení pozornosti a nežádoucího ovlivňování mozkového vývoje.
Při nadměrném užívání technologií děti velmi často přeskakují z jedné aktivity na druhou a u ničeho nevydrží. To má za následek zhoršení schopnosti hlubšího zpracování informací a obsahu i v běžném životě, tudíž i vliv na školní vzdělávání. Také hůře usínají a jejich spánek je méně kvalitní, nebo zapomínají na své základní tělesné potřeby, jako je hlad a žízeň. Hůře se jim i navazují vztahy.
Z průzkumů, studií a vyjádření odborníků vyplývá, že až čtvrtina dětí a mladých lidí je nadužíváním technologií ohrožena. Zároveň není dostatečně rozšířena digitální a mediální gramotnost, díky níž by děti dostatečně chápaly rizika, která se s těmito aktivitami pojí, ať už jde o ovlivnění sebehodnoty, závislosti, nebezpečné výzvy, závadný obsah, zhoršení životního stylu, fake news nebo predátorské chování.