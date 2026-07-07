Každé pondělní dopoledne mi přijde notifikace, při jejímž čtení se pořádně ošívám. Telefon mi posílá týdenní přehled času, který na něm strávím. A rozhodně nejde o malé číslo. Na mobilu částečně pracuju – taky proto je první místo jednoznačně patří Instagramu. A čím více rozebírám svoje telefonní statistiky, tím je mi jasnější, že sociální sítě otevírám prostě pořád.
Loni v září vydali vědci z Masarykovy univerzity report, který se zabýval digitálním well-beingem Čechů. Téměř polovina z nás používá pět až osm hodin denně v práci počítač. Čtyřicet pět procent lidí pak ještě ve svém volném čase sahá po telefonu a tráví na něm každý den průměrně dvě až pět hodin. Skoro pětina lidí je přitom ve stresu z pocitu, že musí být neustále online, a jednačtyřicet procent dotázaných popisuje, že je technologie rozptylují víc, než by si přáli.
Na projíždění sociálních sítí při sledování filmů a seriálů zareagoval ve svých scénářích například Netflix. Postavy děj více popisují, abychom nemuseli zvedat oči od telefonu, a zápletka se vysvětluje vícekrát.