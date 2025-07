Co by to bylo za léto bez oblečení ze lnu a lněných směsí? I když je vhodné na celoroční nošení, některé jeho vlastnosti nejvíce oceníme právě v horkých letních dnech. Máte doma svůj lněný kousek?

Perly nejsou jen dámská záležitost – a nikdy nebyly. Šperky z perel patřily do pánského šatníku už ve starověku a mnohokrát se do módy vrátily. Dokonce v různých částech světa. V posledních letech se...

Naši muži a jejich otcové. Tchán je klíčem k duši partnera i k našemu vztahu

Zaslouží si vaši pozornost. Muž, který v minulosti měl a dodnes pravděpodobně má vliv na to, jak se bude váš partner chovat ve vztahu. Byl to on a jeho úspěchy či nezdary, co formovalo osobnost...