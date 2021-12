Nenechte si vzít kouzlo Vánoc. Zakažte si stres, plané sny i citlivá témata

Mějte plán

Rozvrh dne se může jevit jako úplná zbytečnost, jakmile ovšem vnesete do svého života time management, budete mnohem šťastnější. Časování úkolů nemusíte využívat jen v zaměstnání. Byť jen částečný harmonogram vám v mnoha ohledech uleví a zajistí více volných chvil. Zvláště žádoucí je nyní, v době hektického adventu.

Sedněte si na pár minut ke stolu a sepište si vše důležité, co je potřeba do Vánoc ještě zvládnout. Naplánujte si, kdy budete balit dárky, jaké potraviny je potřeba nakoupit pro rodinnou sešlost, jak začnete s přípravou štědrovečerní hostiny, v kolik hodin je potřeba vyzvednou babičku apod. Nezapomeňte ani na soupis všech stávajících dárků, případně co komu dokoupit.

Rada: Pokud budete shánět dárky na poslední chvíli, pamatujte i na finanční stránku. Spočítejte, kolik můžete/chcete za dárky zaplatit. Vánoce skutečně nejsou určené k tomu, abyste se zbavila všech našetřených peněz. Otáčet každou korunu dalších několik měsíců jen kvůli tomu, abyste se zavděčila nebo udělala dojem, je hloupost.