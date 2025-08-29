Začátek školy bez stresu. Tipy a triky, jak se učit s prvňáčkem

Ivana Vaňkátová
  4:00
První třída je velký krok nejen pro děti, ale i pro rodiče. Domácí úkoly a učení se najednou stávají součástí každodenního života a mnozí rodiče si kladou otázku, jak se učit s prvňáčkem. Nejde o to strávit učením hodiny denně, ale spíš najít správnou cestu, která povede k úspěchu a spokojenosti.
Fotogalerie3

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Mnoho rodičů řeší, co dělat, když se dítě nechce učit. Klíčem je uvědomit si, že efektivní učení v první třídě není o memorování a drilu. Dítě se učí, jak se naučit se učit, a v tom potřebuje vaši podporu. Zaměřte se spíše na pochopení látky než na slepé biflování. Právě hravé a kreativní metody pomohou dítěti látku vnímat, zpracovat a uložit do paměti, což je nezbytné pro budoucí školní úspěchy.

ilustrační snímek

Jak na to? Nastavte správný režim a prostředí

Pravidelnost a správné prostředí jsou základem pro to, jak naučit dítě se učit bez zbytečného tlaku. Stanovte si denní dobu, kdy se budete učit. Mělo by jít o kratší, ale intenzivní úseky. Obecně platí, že by příprava v první třídě neměla zabrat hodiny denně. Ideální je například 15 až 20 minut soustředěné práce. Poté by měl následovat odpočinek.

Vytvořte dítěti klidné a příjemné místo pro učení s dobrým osvětlením, pohodlnou židlí a stolem, kde má vše po ruce. Zbytečné rušivé prvky, jako je televize nebo mobilní telefon, by měly být mimo dosah.

První třída čeká. Pomozte prvňáčkovi vstoupit do nové životní etapy v klidu

Učení hrou a podpora samostatnosti

Děti se učí nejlépe skrze hru a procvičování. Zkuste při počítání používat příklady ze života, při čtení ukazovat na obrázky nebo využijte online aplikace. Prozkoumejte, jaký styl učení vašemu dítěti sedí (vizuální, auditivní, kinestetický) a přizpůsobte tomu učební pomůcky.

Chvalte dítě za jeho snahu, ne jen za výsledek. Tím mu dáte najevo, že si ceníte jeho píle, což je mnohem důležitější.

Nechte dítě pracovat samo, ale buďte nablízku, abyste mohli pomoct. Dejte mu najevo, že je v pořádku se zeptat, když si neví rady. Postupně ho učte, že zodpovědnost za domácí úkoly je na něm.

Ilustrační snímek

„V prvním týdnu nového školního roku můžete zvážit, zda dáte dítěti více samostatnosti a zodpovědnosti. Třeba by si samo mohlo připravovat svačinu. Nemusíte ale měnit úplně všechno. Je v naprostém pořádku, když s vámi dál bude chtít dělat úkoly,“ doporučuje zkušená psycholožka Šárka Miková, autorka Teorie typů, a dodává: „Některé děti vyžadují samostatnost a klid, jiné ale udělají domácí přípravu za třetinu času, když je na blízku dospělý, který projevuje zájem a pomůže jim se zadáním úkolu nebo dává dítěti zpětnou vazbu po jednotlivých krocích.“

Nezapomeňte, že úspěch prvňáčka závisí i na komunikaci s učitelem. Konzultujte s ním pokroky, silné stránky i případné potíže dítěte. Společně můžete najít cestu, jak učení udělat pro dítě radostné a efektivní.

Školní rok 2025/2026: kdy začíná, kdy jsou prázdniny a kolik dnů mají děti volno
Vstoupit do diskuse
Témata: učení, stres, Styl

Nejčtenější

Kam zmizely hvězdy devadesátek? Jejich osudy jsou různé

Hrály ve filmech a seriálech, které se vysílaly v devadesátých letech. Některé herecké hvězdy se hraní vzdaly, jiné u něj zůstaly. Podívejte se do naší galerie, jak některé z nich dopadly. Někdo...

Krásky z přelomu milénia: jaké byly dřív a jaké jsou dnes

Byly až příliš krásné, příliš štíhlé nebo naopak měly kila navíc. Krásky z dob milénia si vyslechly mnohé připomínky na svůj vzhled. Jak vypadaly před víc než dvaceti lety a jak vypadají dnes?...

„Moc“ pro někoho, akorát pro Itálii. Hana Vagnerová našla v Římě skutečný domov

Premium

Točí v Itálii, castingy má v Americe, partnera ve Francii, a přesto se stále objevuje i na českých obrazovkách. Hanu Vagnerovou můžete aktuálně vidět ve filmu Pod parou. My s ní kromě tématu nového...

28 let bez módní ikony, princezny Diany. Připomeňte si její méně známé modely

Lady Diana je právem považována za módní ikonu, její styl dodnes nepřestává inspirovat. Mnohé z jejích modelů máme nesmazatelně vryté do paměti. Během svého krátkého života ovšem vynesla také řadu...

Léto zdaleka nekončí. Inspirujte se u vody kráskami v bikinách s kanýry

Podívejte se do naší galerie, jaké bikiny rády nosí VIP ženy k vodě. Sází často na jednoduchost, ale v tomto případě si dovolily vynést roztomilé kanýry. A neskutečně jim sednou. Volí barevné i se...

Začátek školy bez stresu. Tipy a triky, jak se učit s prvňáčkem

První třída je velký krok nejen pro děti, ale i pro rodiče. Domácí úkoly a učení se najednou stávají součástí každodenního života a mnozí rodiče si kladou otázku, jak se učit s prvňáčkem. Nejde o to...

29. srpna 2025

Před nástupem do školy podpořte děti mrtvými bakteriemi, radí imunolog

„Patnáct až dvacet let života člověka. To je období, kdy je naše imunita plně vyvinutá, zkušená a funguje nejlépe, jak umí,“ uvedl imunolog a alergolog Radek Klubal v podcastu NA KAFI. Mění se nám...

29. srpna 2025

Cítíte se při sexu odpojeni? Možná trpíte strachem ze sexuálního výkonu

Sex by měl být přirozeným projevem blízkosti, lásky a radosti. Mnoho lidí ale místo toho zažívá napětí, nervozitu a obavy z toho, zda „budou dost dobří“. Tento fenomén, označovaný jako strach ze...

29. srpna 2025

Padají, mění barvu nebo se mastí. Co o vás prozradí vlasy?

Nezáleží na tom, jestli jsou dlouhé, krátké, rovné, kudrnaté, tmavé nebo blond. Z každých se dá poznat, jak moc jste zdraví a co vašemu tělu přebývá nebo chybí. Dokážete je přečíst?

29. srpna 2025

Léto a barvy? Samozřejmě! Čtyři outfity, se kterými vyniknete

Letošní počasí na nás docela šetří modrou oblohou a zářícím sluncem. Nám to ale nevadí: zlepšíme si náladu pořádně barevným oblečením.

29. srpna 2025

Každý může mít lepší paměť. Vyzkoušejte jednoduché metody, které fungují

Když si nemůžete vzpomenout, kde máte klíče, nebo vám vypadne něčí jméno – nepanikařte. Neznamená to žádnou katastrofu. Jsou to jen vedlejší účinky vašeho hektického života. Poradíme vám, jak si...

29. srpna 2025

Malinové řezy

Malinové řezy
Recept

Střední

45 min

Připravte si jednoduchý ovocný dezert podle našeho receptu.

Neumím si představit, že bych měl krásnou ženu, která je uvnitř prázdná, říká Majk Spirit

Premium

Majk Spirit patří už přes dvě dekády ke špičce slovenského rapu a výrazně zasahuje i české publikum. Nyní vstupuje do nové profesní etapy díky spuštění vlastního podcastu Spirit Show. V rozhovoru...

28. srpna 2025

Amelia Gray umí fanoušky opravdu potěšit, miluje fotky v bikinách

Modelka Amelia Gray je rebelkou, která se nebojí vyrazit na party v outfitu, který odhaluje vnady. Svou ženskost chce ukazovat na každém kroku a na dovolené zásadně na pláži odhazuje vrchní díl...

28. srpna 2025  11:09

Bizarní zážitky i podivné návyky, které se týkají slavných

Jiná jména, bizarnosti z dětství, podivné návyky. To vše o sobě prozradily slavné tváře a fanoušky šokovaly. Podívejte se do naší galerie, které hvězdy za svou jinakost rozhodně nestydí. Patří sem...

28. srpna 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Osm cviků jógy zvládnete i u stolu v kanceláři. Uleví zádům a zklidní mysl

Trávíte většinu dne u počítače? Bolí vás záda a tuhne vám šíje? Zkuste několik jógových cviků, které zvládnete během pár minut přímo u pracovního stolu v běžném office oblečení.

28. srpna 2025

Všestranný sport pro děti. Proč je lepší mít malého objevitele než malého olympionika?

Advertorial

Děti nepotřebují od prvních kroků mířit na olympiádu. Mnohem důležitější je, aby si hrály, objevovaly a přirozeně rozvíjely své schopnosti. Podle odborníků může všestranný rozvoj poskytnout pevný...

28. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.