Mnoho rodičů řeší, co dělat, když se dítě nechce učit. Klíčem je uvědomit si, že efektivní učení v první třídě není o memorování a drilu. Dítě se učí, jak se naučit se učit, a v tom potřebuje vaši podporu. Zaměřte se spíše na pochopení látky než na slepé biflování. Právě hravé a kreativní metody pomohou dítěti látku vnímat, zpracovat a uložit do paměti, což je nezbytné pro budoucí školní úspěchy.
Jak na to? Nastavte správný režim a prostředí
Pravidelnost a správné prostředí jsou základem pro to, jak naučit dítě se učit bez zbytečného tlaku. Stanovte si denní dobu, kdy se budete učit. Mělo by jít o kratší, ale intenzivní úseky. Obecně platí, že by příprava v první třídě neměla zabrat hodiny denně. Ideální je například 15 až 20 minut soustředěné práce. Poté by měl následovat odpočinek.
Vytvořte dítěti klidné a příjemné místo pro učení s dobrým osvětlením, pohodlnou židlí a stolem, kde má vše po ruce. Zbytečné rušivé prvky, jako je televize nebo mobilní telefon, by měly být mimo dosah.
Učení hrou a podpora samostatnosti
Děti se učí nejlépe skrze hru a procvičování. Zkuste při počítání používat příklady ze života, při čtení ukazovat na obrázky nebo využijte online aplikace. Prozkoumejte, jaký styl učení vašemu dítěti sedí (vizuální, auditivní, kinestetický) a přizpůsobte tomu učební pomůcky.
Chvalte dítě za jeho snahu, ne jen za výsledek. Tím mu dáte najevo, že si ceníte jeho píle, což je mnohem důležitější.
Nechte dítě pracovat samo, ale buďte nablízku, abyste mohli pomoct. Dejte mu najevo, že je v pořádku se zeptat, když si neví rady. Postupně ho učte, že zodpovědnost za domácí úkoly je na něm.
„V prvním týdnu nového školního roku můžete zvážit, zda dáte dítěti více samostatnosti a zodpovědnosti. Třeba by si samo mohlo připravovat svačinu. Nemusíte ale měnit úplně všechno. Je v naprostém pořádku, když s vámi dál bude chtít dělat úkoly,“ doporučuje zkušená psycholožka Šárka Miková, autorka Teorie typů, a dodává: „Některé děti vyžadují samostatnost a klid, jiné ale udělají domácí přípravu za třetinu času, když je na blízku dospělý, který projevuje zájem a pomůže jim se zadáním úkolu nebo dává dítěti zpětnou vazbu po jednotlivých krocích.“
Nezapomeňte, že úspěch prvňáčka závisí i na komunikaci s učitelem. Konzultujte s ním pokroky, silné stránky i případné potíže dítěte. Společně můžete najít cestu, jak učení udělat pro dítě radostné a efektivní.
