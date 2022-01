Přestaňte sama sobě škodit. Tyto návyky vám jen zbytečně kazí život

Se slovem žena se pojí nejen přívlastky jako něžná a křehká, ale také urputná a přísná sama na sebe. Jestli se občas cítíte takzvaně pod psa, možná to není vinou druhých, ale můžete si za to tak trochu sama. Co děláte špatně?