Já ti to říkala! Kritické situace, které na dovolené zavání rozchodem

Chyba č. 1 Přehnaná očekávání

Velkou míru stresu, která rok co rok dělá z naší dovolené drama nebo aspoň venezuelskou telenovelu, si bohužel často způsobujeme my sami. Upínáme se k ní jako k něčemu, co nás zbaví všech starostí a co nám nutně musí přinést neopakovatelné a nepřekonatelné zážitky.

Už při plánování dovolené sami sebe v duchu implantujeme do reklamních fotografií z vysněné destinace, obdivujeme instagramové influencery a jejich dokonalé snímky z cest a malujeme si obrázek svého vysněného, vyčekaného a draze zaplaceného relaxu.

Když se pak vše nedaří podle plánu, upadáme do pocitů zoufalství, marnosti a neuspokojení a svou frustraci i zklamání si vyléváme na tom, koho máme právě po ruce.

Nejčastěji je to právě životní partner, který má na nezdaru operace nezřídka nulovou vinu, ovšem jako hromosvod poslouží skvěle. Následné hádky pak mají potenciál zkazit nejen zbytek dovolené, ale i další týdny a měsíce společného života.

Je dobré si uvědomit, že zítřky jsou málokdy tak růžové, jak si vysníme, a co si budeme povídat, oni ani ti influenceři nesdílejí na sítích situace, kdy novou značkovou teniskou vyšlápli hovínko chlupatého miláčka z vedlejšího karavanu ani pokousané končetiny od komárů nebo nechutné a předražené jídlo z místní restaurace.

Smiřte se prostě s tím, že i ta nejnaplánovanější dovolená je tak trochu dobrodružství. Po letech s covidem a po přečtení zpráv o zmatcích na letištích, zácpách na hlavních tazích a klimatických pohromách by to vlastně ani nemělo být moc těžké…