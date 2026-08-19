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Je krásně, tak kam se poděla chuť na sex? Možná je za tím stres a únava

Ztráta chuti na sex nemusí znamenat problém ve vztahu ani konec vášně. Často jde o tichou zprávu, kterou vysílá unavené tělo nebo rozkolísané hormony. Ženské libido je křehké a citlivé. Dobrou zprávou ale je, že i zdánlivě spící touhu lze znovu probudit k životu.

Mnoho žen se s tím setká alespoň jednou za život. Chuť na sex se vytratí, intimita přestane být prioritou a místo vášně nastoupí únava, stres nebo apatie.

Přestože bývá pokles libida často vnímán jako problém ložnice, ve skutečnosti může být mnohem hlubším signálem, že tělo nebo psychika volají po větší pozornosti.

Ženská sexuální touha totiž nevzniká pouze v hlavě. Ovlivňuje ji složitá souhra hormonů, fyzického zdraví, emocí i partnerské pohody. Významnou roli hraje například hladina estrogenu, kvalita spánku nebo aktuální psychické rozpoložení. Libido tak přirozeně kolísá během života i menstruačního cyklu.

Když tělo ztrácí rovnováhu

Pokles sexuální touhy bývá častý zejména v obdobích hormonálních změn. Objevuje se před menopauzou, po porodu nebo během premenstruačního syndromu. Naopak v období ovulace bývá libido zpravidla nejsilnější.

„Ztráta chuti na sex bývá jedním z prvních signálů hormonální rozkolísanosti. Včasná reakce může pomoci předejít větším potížím,“ potvrzuje renomovaný sexuolog a gynekolog Pavel Turčan.

Vedle hormonů však hrají významnou roli i každodenní starosti. Jedním z největších nepřátel ženské touhy je stres. Zvyšuje hladinu kortizolu, který působí proti pohlavním hormonům. Chuť na intimitu dokáže utlumit také dlouhodobá únava, nedostatek spánku, sedavý způsob života nebo nevyvážený jídelníček.

„Pokud žena cítí pokles sexuální touhy kvůli aktuálnímu stresu z práce či třeba nemoci, nejedná se o poruchu, ale o přechodnou záležitost. Problém nastává v situaci, kdy se libido po akutním stresu nevrátí a jeho pokles je dlouhodobý nebo trvalý,“ vysvětluje Pavel Turčan.

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Návrat touhy vyžaduje čas

Dobrou zprávou je, že libido nemusí být ztracené definitivně. Odborníci doporučují zaměřit se na celkovou životní rovnováhu, kvalitní spánek, zdravou stravu a dostatek pohybu. Svou roli mohou sehrát také přírodní látky podporující ženskou vitalitu a hormonální harmonii. Mezi často zmiňované pomocníky patří včelí mateří kašička, zinek nebo šalvěj lékařská.

Pokud však potíže přetrvávají delší dobu, není důvod zůstávat na problém sama. Otevřený rozhovor s odborníkem může přinést nejen úlevu, ale také cestu k řešení. Někdy postačí drobné změny životního stylu, jindy pomůže psychoterapie nebo párová terapie. Důležité je nezapomínat, že ženské libido není povinnost ani výkon. Je citlivým odrazem toho, jak se žena skutečně cítí.

Libido během života přirozeně kolísá

  • Málokterá žena má stejnou chuť na sex po celý život. Libido se mění nejen podle věku, ale také v průběhu menstruačního cyklu.
  • Zatímco v období ovulace bývá sexuální touha zpravidla nejsilnější, před menstruací nebo během hormonálních změn může výrazně slábnout.
  • Ovlivňuje ho také kvalita vztahu, psychická pohoda či pocit bezpečí. Právě proto odborníci upozorňují, že srovnávat se s ostatními nemá smysl.
  • To, co je pro jednu ženu běžné, může být pro jinou zcela odlišné, a přesto naprosto v pořádku.

Článek vznikl pro časopis Rytmus života pro ženy.

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