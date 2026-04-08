Vzpomenete si, jak ve filmu Sex ve městě padne věta, která zabije Mirandin a Stevův milostný život? Po náročném týdnu, domácím kolotoči a s vidinou několika krátkých hodin spánku popožene Miranda svého muže k orgasmu slovy: „Tak už to dodělej!“ Od kamarádek se za to dočká kritiky. Ale ruku na srdce, kterou ženu tohle v posteli někdy nenapadlo? Místo odsouzení je namístě spíš pár rad, jak vnést do milostného života víc nadšení.
Na navozování jiskřivé atmosféry je dobré jít pomalu. Někdy stačí začít objetím, hlazením či polibky. Bez tlaku na výsledek a bez představ o ideálním průběhu.