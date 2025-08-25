První třída čeká. Pomozte prvňáčkovi vstoupit do nové životní etapy v klidu

První školní den je pro každé dítě, ale i jeho rodiče obrovským milníkem. Aby vše proběhlo s co nejmenší nervozitou a s co největší radostí, je potřeba se připravit po všech stránkách – od školní výbavy až po psychickou podporu. Co vše je potřeba zařídit, na co nezapomenout a jak k této nové životní etapě přistoupit s klidem a úsměvem?
Dlouhodobá příprava: Sladěný režim a očekávání

Příprava na první školní den nezačíná týden předem, ale ideálně už v průběhu léta. Začněte s pravidelným a včasným vstáváním, snídaní a večerkou. Je důležité, aby si dítě na nový životní rytmus zvyklo ještě před začátkem školního roku.

„Stačí pár dní před nástupem do školy společně s mladšími dětmi připravovat školní potřeby a kontrolovat s nimi pomůcky. Je důležité, aby děti měly pocit, že nejsou a nebudou na školu samy. Musíte je ujistit, že ať už se v průběhu školního roku stane cokoliv, vždy tady budete pro ně,“ vysvětluje dětská psycholožka Martina Školníková.

S dítětem mluvte o škole pozitivně, ale bez přehnaných idealizací. Vysvětlete, co ho čeká, jak se škola liší od školky a že je to další přirozený krok v jeho životě.

„Pro většinu dětí není změna režimu dramatická, vždyť do školky také musely vstávat. Možná víc si budou muset zvykat rodiče – aby všechno ráno proběhlo v klidu, bez chvatu, aby mohli dítěti všechno připravit. Samozřejmě se budou snažit, aby dítě samo myslelo postupně na potřebné věci, ale pořád mají odpovědnost rodiče. Jsou jako anděl strážný – co dítě zvládne samo, nechají na něm, co by zapomnělo, nedokázalo, udělají za ně. Zbytečný rodičovský nešvar je řešit ráno s dítětem zásadní problémy,“ radí dětský psycholog Václav Mertin.

Co by měl umět a vědět váš prvňáček

Není nutné, aby prvňáček uměl plynule číst a psát a z hlavy počítat kvadratické rovnice. Mnohem důležitější je, aby byl na školu zralý psychicky a sociálně. Měl by mít přiměřený zájem o nové věci a chtít se učit. Důležité je, aby rozuměl, že škola je místo, kde se rozvíjí a kde získává nové dovednosti.

Přehled školní výbavy. Co má dítě mít s sebou?

První den ve škole se nejčastěji nese ve znamení seznamování, proto není potřeba nosit všechny učebnice. Přesto by mělo mít dítě s sebou pár nezbytností:

Aktovka nebo batoh: Dbejte na to, aby byl ergonomický a pohodlný. Dítě si školní tašku ideálně vybere samo, aby se mu líbila.

Přezůvky: S pevnou patou, které se nebudou zouvat a nebudou na hladkých školních podlahách klouzat.

Penál s ořezanými tužkami, gumou a pastelkami. U výtvarné výchovy pak kufřík s igelitovým ubrusem, vodovkami, temperami, štětci, voskovkami, modelínou a lepidlem.

Každá škola to má ale jinak a většinou spoustu pomůcek dostanou děti ve škole. První den by také měly přinést domů seznam dalších věcí, které je zapotřebí dokoupit. Proto to s předčasnými nákupy nepřehánějte.

Psychická podpora: Jak podpořit sebe i dítě?

První den ve škole je náročný nejen pro děti, ale i pro rodiče. Je proto důležité, abyste byli oporou jeden pro druhého.

Rodiče by měli být klidní a optimisticky naladění. Nervozita rodičů se snadno přenáší na dítě. Po cestě do školy povzbuzujte a ubezpečte dítě, že škola je místo plné nových kamarádů a zážitků.

Rozloučení by mělo být krátké a důvěrné, ideálně s objetím a ujištěním, že na něj budete po škole čekat. Dlouhé a emotivní loučení může dítěti nástup do třídy zbytečně ztížit.

Den D: Co očekávat a jak si ho užít

Samotný první školní den obvykle netrvá déle než hodinu a je věnován především seznámení dětí s paní učitelkou a se spolužáky.

Oblečení na první školní den by mělo být slavnostní, ale především pohodné. Vyberte ho společně, aby se dítě cítilo dobře. Můžete také dítěti dát kytičku pro paní učitelku, poslední dobou se do České republiky také dostává zvyk nošení kornoutu plného sladkostí. Děti se při dělení o sladký obsah kornoutu lépe seznámí se svými budoucími kamarády.

Po vyzvednutí dítěte ze školy si dopřejte dobrý oběd nebo si zajděte na zmrzlinu a nechte si vyprávět o zážitcích a dojmech prvního školního dne.

Přejeme vám, ať je vstup do školy pro vás i vašeho prvňáčka tou nejkrásnější vzpomínkou!

