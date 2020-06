Netrapte se zbytečně. Jak poznat přechozený vztah, který už nemá smysl

Každý sám za sebe

Hlavním rysem soužití, které již nemá smysl, je nezájem. Stále méně trávíte čas spolu. Nejste schopni se domluvit na víkendovém plánu, každý chcete něco jiného, oba odmítáte udělat kompromis. Raději tak zvolíte variantu zůstat doma. Dělat to, co vždy. Nic. Už nemáte elán podniknout dobrodružství, vyrazit na prodloužený víkend, kdy budete jen vy dva, zajít na romantickou večeři, v objetí koukat na film nebo si jen povídat. Zkrátka, je vám lépe odděleně. Otázka zní, proč tedy spolu jste?

Člověk potřebuje vlastní prostor, určitě však není dobré, když s drahou polovičkou alespoň jednou denně nemáte společný rituál. Může jít pouze o snídani, odpolední kávu či večer strávený se sklenkou vína, hraní karet, vyprávění o svém dni. Tyto rituály jsou pro kvalitní partnerství velmi důležité.

Jako bratr a sestra

Projevy lásky, zvláště pak na veřejnosti, nejsou pro každého, ale sama jistě cítíte, zdali jste pro vašeho muže stále žádaná. Nemusíte mít sex několikrát denně, ale občasné něžnosti jsou na místě. Samozřejmostí by měl být polibek alespoň dvakrát denně.



Hanění

Byla jste si sednout s kamarádkou a rozebírali jste své drahé polovičky? Požádejte ji na konci schůzky, aby si vzpomněla, co hezkého jste o svém muži řekla. Jestli si nevybaví ani jeden klad, který jste o partnerovi řekla, asi víte, co to znamená. Krátká paměť kamarádky není v tomto případě na vině.

Jedna věc je pomlouvání protějšků u lidí vám blízkých, nicméně vždy byste měla říci o svém milovaném i něco pěkného. Když zdůrazňujete jen jeho nedokonalosti, soužití s ním vás rozhodně nenaplňuje a nečiní šťastnou.

Nic, jen ticho

Psychologové, vztahový kouči, terapeuti, se shodují na jedné, nesmírně podstatně věci, tím je komunikace. Umět spolu řešit příjemné, stejně jako nepříjemné záležitosti, vzájemně hledat kompromisy, schopnost se domluvit, to je alfou a omegou každého spokojeného soužití. Poznat, kdy toho druhého něco trápí, být pro něj oporou. V případě, že spolu nejste schopni mluvit, je to špatně. Pak se jen těžko buduje spokojený vztah.

Ruku na srdce, u nás žen je trochu obtížné najít správnou řeč. Býváme vztahovačné, lehce nás cokoliv naštve, umíme držet bobříka mlčení i několik dní, některé dokonce týdnů, nehne s námi ani stádo volů. Vždy zvažte, zda situace, která vás rozpálila doběla, je opravdu tak závažná, že si partner zaslouží takové mučení. Ona totiž pasivní agrese je největším zlem. Jen těžko ten druhý pochopí vaše myšlenkové pochody. Navíc beze slov nenajdete východisko, nemáte šanci se poučit, předcházet tak obdobným chvilkám, posouvat se v soužití dále.

Zrcadlo pravdy

Jdete po ulici a vidíte zamilovaný pár, což vám přijde úsměvné? Máte tendence zpochybňovat ty, kteří se přes dlouhá léta stále milují? Buď jste neuvěřitelně nepřející člověk, nebo vám jen chybí to, co mají druzí. Jenže neděláte nic pro vlastní spokojený vztah. Jen se vymlouváte, protože nudu, žalostný sexuální život, většinou tichou domácnost má přeci každý. Omyl. Zamyslete se nad sebou, nad vámi s partnerem…

Druhá šance

Do svého protějšku se můžete opět zamilovat. Nic tak není ztraceno, chce to jenom chtít. Cítíte, že vztah je vyčpělý? Promluvte si s partnerem. Na rovinu, bez jakýchkoliv příkras. Emoce držte na uzdě. Poslechněte si, jak on vnímá současnou situaci vás dvou. Pokud oba máte zájem něco s tím dělat, konejte rychle, spontánně, bez výmluv. Jen tak lze znovu zažehnout pohasínající jiskru lásky.