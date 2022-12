Neptejte se na hlouposti, neplačte a nepřepínejte. Jak chytře mluvit s muži

Chvalte a zase chvalte

Většina mužů je od přírody ješitná a nemají rádi, když se jim něco nedaří a ostatní to vidí. „Ba co víc – pokud je tento pocit trápí delší dobu, mohou upadnout nejen do nenálady a podrážděnosti, ale může to mít i mnohem dalekosáhlejší důsledky,“ varuje psychologický kouč George Kelly.

Těmi může být nejen ztráta sebevědomí, ale také dlouhodobá zahořklost nebo až deprese. To jistě nejsou věci, které by jakýkoli vztah utužily. Proto se pokuste najít každý den něco, za co můžete svého muže pochválit. „Stačí maličkost – i uklizený talíř od večeře je důvodem k vřelému úsměvu, který vylepší domácí atmosféru,“ tvrdí odborník.