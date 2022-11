Muži nejsou čtenáři myšlenek. Naučte se s nimi mluvit tak, aby pochopili

Důležitost komunikace ve vztahu je mediálně velmi propírané téma, přesto jí většina párů nevěnuje dostatečnou pozornost. Umění sdílet své pocity se z nějakého důvodu stalo v partnerství něčím, co považujeme spíše za nežádoucí prvek, protože: „přece mě zná dost dlouho na to, aby mu to došlo“.