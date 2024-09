Olympioniky opěvují, ale mateřství je neméně těžká práce, říká jachtařka Šmídová

Co by asi řeklo vaše pětadvacetileté já, kdyby vás teď vidělo uprostřed vašeho vinařství?

To je zajímavá otázka. Asi by řeklo: „Ty a víno?“ Vždyť v pětadvaceti jsem byla na vrcholu své kariéry a jako špičkový sportovec jsem se nesměla alkoholu ani dotknout – a já se teď vlastně pohybuju v alkoholovém byznysu. Víno je samozřejmě trošku specifické, ale jde o totální obrat v kariéře. Je to něco opravdu odlišného od mé původní profese. Vzděláním jsem ekonomka a dělám teď realitní makléřku. Takže moje pětadvacetileté já by koukalo s otevřenou pusou a nevěřilo by.

Nesla jsem ji dlouho na krku a pak strčila do kapsy. Medaile má sametovou stuhu, takže mi vyklouzla z kapsy do tašky s jídlem, aniž bych si toho všimla. Tu tašku jsem pak vyhodila do kontejneru.