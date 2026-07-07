Oba rodiče byli v šoku, protože si podle pokynů nechali vpravit na reprodukční klinice embryo, které vzniklo ze spermie Stevena a vajíčka Tiffany. Jenže na klinice došlo k nečekané záměně embrya a Tiffany tak nic netušíc devět měsíců pod srdcem nosila dítě někoho jiného.
„Milovali jsme své dítě od první chvíle, kdy nám bylo řečeno, že jsem těhotná. Milujeme ji neskutečně a nedokázali jsme si představit, že by třeba přišli její praví biologičtí rodiče a chtěli nám ji vzít. Byla to pro mě nepředstavitelná muka, je to naše štěstí,“ uvedla žena. Několik měsíců po narození dcery tak oba rodiče zažívali extrémně těžké situace.
Než se podařilo vypátrat biologické rodiče holčičky, nějaký čas to trvalo. Pak se ale našli a začalo vyjednávání. Rodiče malé Shey měli strach, že její biologičtí rodiče soudně zažádají o svěření holčičky do jejich péče. Nic takového se ale naštěstí nestalo.
Tiffany a Steven podali před několika měsíci na zdravotnické zařízení i lékaře soudní žalobu, ve které uvedli, že jejich dítě vykazuje fyzický vzhled nebělošského dítěte, ale že si s dcerou Sheou oba vytvořili velmi silné pouto už během těhotenství a chtějí si ji nechat. „Byli jsme velmi nervózní. Biologičtí rodiče naší holčičky ale souhlasili, že si ji můžeme nechat. Jsme tak šťastní, že může být naše holčička s námi. Je naše a vždy bude. Je to náš malý zázrak a milujeme ji celým svým srdcem,“ dodala Tiffany pro NBC.