Přišla jsem na dlouhou dobu o hlas, vzpomíná moderátorka Iveta Toušlová

Když se člověk podívá na výčet vašich aktivit, řekne si, že musíte být workoholička. Jak to vidíte vy?

Jako dvě bytosti v jedné. První je kreativec s hlavou v oblacích a plný fantazie, který musí pořád něco tvořit a vymýšlet, a ten druhý je přezodpovědnělý puntičkář, jenž stále po někom něco dotahuje, opravuje, abychom se náhodou nedopustili nějaké boty a divákovi nabídli kvalitní, do poslední tečky dotažený pořad. Vražedná kombinace. A nejhorší je udržet ty dva v souladu. Najít u nich společnou řeč. Rozevlátec by rád lítal, ale realista ho drží při zemi.

Mrzí mě, že děti nemám. Ale netrápím se tím. Beru to fatalisticky. Prostě mi nebyly shůry dány. Iveta Toušlová