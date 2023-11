Cítila jsem potřebu pomoct dětem, které nikdo nechce, říká pěstounka

Dnes jsou z dospívajících Davida a Míši velice úspěšní sportovci, kteří ve svých kategoriích vyhrávají medaile. David navíc po boku Anny Geislerové a dalších profesionálních herců právě točí film v Itálii.

Ani jednoho z potomků zrovna doma nemáte. Kdepak jsou?

Zrovna odjeli na atletické závody do Olomouce. Jsou opravdu velice úspěšní a talentovaní, vyhrávají mezi sportovci s Downovým syndromem spousty medailí jak na české, tak na mezinárodní scéně. David pak hned po návratu odjíždí na šest týdnů na natáčení filmu do jižní Itálie. (Do Itálie nakonec zamířila i Michala, která se účastnila atletického evropského šampionátu sportovců s Downovým syndromem v Padově. Na něm zazářila a přivezla čtyři zlaté medaile. V běhu na 100 metrů, skoku dalekém, vrhu koulí a trojboji patří k absolutní evropské špičce, pozn. red.)