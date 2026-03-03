Z jaké výšky se běžně díváte na svět?
Teď v pražské malešické spalovně pracuju ve výšce čtyřiadvacet metrů. V Poldovce a v podniku Sběrné suroviny to bylo výš.
Zajímalo by mě, jaká je cesta vzhůru? Využívají se k výstupu spíš žebříky, nebo výtahy?
Na stavební jeřáby se leze po žebřících, já ale pracovala na mostových jeřábech, které se používají hlavně v halách a průmyslových provozech. Do kabiny umístěné nahoře jsem se dostávala po pevném schodišti. Po lávce jsem pak došla přímo ke kabině, která se pohybovala v pojezdových drahách.
Když je odpad v bunkru delší dobu, někdy ho cítíme už od parkoviště. Já mám ale výhodu.