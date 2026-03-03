Práce tak vysoko nad zemí dá zabrat vašim ledvinám, líčí jeřábnice s třicetiletou praxí

Premium

Ivana Neufussová zahájila kariéru jeřábnice v roce 1987 a posledních devět let pracuje v ZEVO Malešice, kde zpracovává komunální odpad z tisíců pražských domácností; spolu s ní tam pracuje i její dcera. | foto: Michal Fanta

Anna Bortlová
  16:00
Ivana Neufussová pracuje přes třicet let jako jeřábnice. Posledních devět let v pražské spalovně ZEVO Malešice, kde s dcerou nabírají odpad obrovským drapákem. „Jednou zachránila život bezdomovci, kterého tam vysypal popelářský vůz. Jsem na ni pyšná,“ prohlašuje Ivana, která na svou práci nedá dopustit.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Z jaké výšky se běžně díváte na svět?
Teď v pražské malešické spalovně pracuju ve výšce čtyřiadvacet metrů. V Poldovce a v podniku Sběrné suroviny to bylo výš.

Zajímalo by mě, jaká je cesta vzhůru? Využívají se k výstupu spíš žebříky, nebo výtahy?
Na stavební jeřáby se leze po žebřících, já ale pracovala na mostových jeřábech, které se používají hlavně v halách a průmyslových provozech. Do kabiny umístěné nahoře jsem se dostávala po pevném schodišti. Po lávce jsem pak došla přímo ke kabině, která se pohybovala v pojezdových drahách.

Když je odpad v bunkru delší dobu, někdy ho cítíme už od parkoviště. Já mám ale výhodu.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Zvládli byste přijímačky z češtiny? Otestujte si znalost přísloví

ilustrační snímek

Znáte opravdu všechna česká přísloví? Tento kvíz vás prověří nejen v nejznámějších rčeních, ale také v těch, která v minulých letech při přijímacích zkouškách z českého jazyka dokázala zaskočit i...

Trvalá, suchý šampon i Živé květy. Krása made in socialistické Československo

Přehlídka módních účesů v Praze v roce 1967.

V šedesátých letech se účesy šplhaly do výšin, o jakých si může nechat snít i Marge Simpsonová, v osmdesátkách zase letěla krepatá trvalá. Ani šedivé období, kdy vládla strana a unifikace,...

Slzy u moře, šok z paneláku. Vyměněná manželka letěla do Itálie

Stesk po rodině dohnal Dášu k slzám. Přála si, aby mohli být u moře s ní.

Nová Výměna manželek zavedla diváky do slunné Itálie. Pohodová Dáša si vyzkoušela život v rodině s úplně jiným životním stylem a musela se poprat s jazykovou bariérou. Zdeňka si připomněla, jaký je...

Na place hráli sourozence, v reálném životě přeskočila jiskra a tvořili pár

Před kamerou jako sourozenci, v reálném životě pak milenci.

Několik měsíců si slavní herci a herečky byli na place tak blízcí, až mezi nimi přeskočila jiskra a dali se dohromady. A to přitom před kamerou ztvárnili role sourozenců. Podívejte se do naší...

KVÍZ: 20 otázek o rakovině. Zvládnete na všechny odpovědět?

Ilustrační fotografie

Rakovina postihuje miliony lidí po celém světě a její příčiny jsou různé – genetika, životní styl či infekce. Vyzkoušejte si tento kvíz a zjistěte, co víte o prevenci, diagnostice a léčbě tohoto...

Práce tak vysoko nad zemí dá zabrat vašim ledvinám, líčí jeřábnice s třicetiletou praxí

Premium
Ivana Neufussová zahájila kariéru jeřábnice v roce 1987 a posledních devět let...

Ivana Neufussová pracuje přes třicet let jako jeřábnice. Posledních devět let v pražské spalovně ZEVO Malešice, kde s dcerou nabírají odpad obrovským drapákem. „Jednou zachránila život bezdomovci,...

3. března 2026

Na place hráli sourozence, v reálném životě přeskočila jiskra a tvořili pár

Před kamerou jako sourozenci, v reálném životě pak milenci.

Několik měsíců si slavní herci a herečky byli na place tak blízcí, až mezi nimi přeskočila jiskra a dali se dohromady. A to přitom před kamerou ztvárnili role sourozenců. Podívejte se do naší...

3. března 2026  11:07

Diagnóza cukrovky mladou ženu šokovala. Díky injekcím radikálně zhubla

Žena zhubla až díky injekcím, které měla původně na cukrovku.

Dvaadvacetiletá Holly Barronová si po dokončení střední školy vyslechla diagnózu cukrovky druhého typu. Lékař měl o její zdraví obavy, protože byla výrazně obézní a doporučoval hubnutí. S tím ale...

3. března 2026  8:03

Bolest zad není daň za věk. Kdy je čas ji řešit jinak než prášky?

Ve spolupráci
Na bolest zad jsou tu Lázně Teplice

Mnoho lidí po čtyřicítce bere ranní ztuhlost, tupý tlak v bedrech nebo občasné lupnutí v kříži jako nevyhnutelnou daň za věk. Pokud se však v takových chvílích spoléháte pouze na analgetika, problém...

3. března 2026

MDŽ 2026: Jak vznikl a proč má 8. březen stále pachuť komunistického svátku

Mezinárodní den žen ve francouzském Marseille (8. března 2021)

Vznik Mezinárodního dne žen sahá do období, kdy ženy v mnoha zemích neměly volební právo a čelily nerovným pracovním i společenským podmínkám. Svátek, který letos oslavíme v neděli 8. března 2026,...

3. března 2026

Tři znamení, která jsou zoufale špatnými lháři. A kdo je naopak expert?

Panna

V astrologii můžeme najít tři znamení, kterým lhaní moc nejde. Lidé v nich narození jsou průhlední jako čistá voda. Často jim to může velmi komplikovat život, protože s tím jde často ruku v ruce i...

3. března 2026

Výběr šperku není věda. Stylistka radí, na co myslet a co dodržovat

Ne nadarmo se říká, že šperky jsou třešničkou celé módní kreace. 1749 Kč

Šperky dokážou proměnit náladu i celý outfit. Stačí jen vědět, kdy sáhnout po jemné bižuterii a kdy po hodnotném kousku, který má skutečně váhu. Stylistka Julia Silajdžić radí, jak kombinovat kovy...

3. března 2026

Trpí vaše pleť jarní únavou? Nastartujte ji peelingem i vitaminy

ilustrační snímek

Jaro už o sobě dává vědět, zatím způsobem ne dvakrát příjemným: jarní únavou. Ta si vybírá daň i na naší kůži, která teď může být vysušená, zašedlá, mdlá, unavená i jinak ztrápená. Víte, jak ji...

3. března 2026

Rakovina je šance být hrdinou i režisérem svého života, říká psycholožka

Premium
Psycholožka Natália Schwab Figusch

Rakovina. Dotýká se většiny z nás, ať už přímo nebo když onemocní někdo blízký. Pořád ji provázejí velké obavy, ale už nekončí nutně smrtí. Každopádně diagnóza nemocnému i jeho nejbližším převrátí...

3. března 2026

Ze slavných dcer jsou teenagerky. Co nosí North Westová nebo Blue Ivy?

Vyrůstají před objektivy fotografů a první řadu na týdnech módy berou jako...

Vyrůstají před objektivy fotografů a první řadu na týdnech módy berou jako samozřejmost. Přesto si každá z nich hledá vlastní módní rukopis – od sportovních outfitů přes hollywoodskou eleganci až po...

3. března 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Klasická bota naše nohy deformuje, varuje fyzioterapeut. Otestujte se, jak chodíte

Premium
Fyzioterapeut Lukáš Klimpera

Chodidla jsou zrcadlem našeho zdraví. Na tomto malém kousku těla je celkem 26 kostí, 33 kloubů, 18 svalů a 12 šlach a jejich dokonalá souhra zajišťuje zdraví celého pohybového aparátu. Od kolen přes...

2. března 2026

Retrográdní Merkur pobláznil internet. Co je to a proč se tomu nepoddávat

Retrográdní Merkur 2026 zasahuje všechna znamení zvěrokruhu. Jak ovlivní...

Už je to tady. Retrográdní Merkur 2026, neboli Mercury retrograde, právě začal a internet šílí. Astrologové i nadšenci do horoskopů varují před chaosem v komunikaci, technologiích i cestování. Co se...

2. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.