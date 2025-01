Soucit s jiným člověkem zmírňuje náš vlastní stres a uklidňuje, líčí psycholožka

Z přednášky psychiatra Radkina Honzáka jsem si odnesl informaci, že už 250 milionů let zemi ovládá strach a vztek. Měli je už dinosauři. Díky těmto emocím dostali povel: Ztuhni, útoč, nebo prchej! Jsou to ty nejstarší emoce?

K těm dvěma bych přidala ještě nějakou pozitivní emoci. Třeba když našli něco dobrého na zub nebo voňavou partnerku, byli natěšení. I díky tomu byli ochotni vydat energii, aby se dostali k objektu, který je zajímal. A my dnes nejednáme jinak.

Transgenerační přenos u subjektivní pohody je u lidí až 80 %. Zkrátka je velká pravděpodobnost, že pohodářským rodičům se narodí pohodové dítě. Podobné to je u těch úzkostných rodičů.