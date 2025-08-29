Ve vesmíru se mění myšlení i vnímání. Nebezpečná je i nuda, říká psycholožka

Psycholožka Iva Šolcová (2025) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Josef Hympl
  15:00
Jak dlouhodobý pobyt ve vesmíru ovlivňuje lidskou psychiku? A proč jsou pro lidskou mysl tak důležité vnější podněty jako vůně, proměny počasí nebo šumění trávy a listů na stromech? „Delší pobyt v tak naprosto odlišném prostředí, navíc ve velmi malé skupině lidí, je pro lidskou psychiku extrémně náročný,“ popisuje psycholožka Iva Poláčková Šolcová, která se podílí i na projektu Česká cesta do vesmíru.

Proč se Psychologický ústav Akademie věd ČR podílí na projektu Česká cesta do vesmíru?
Protože je to i z našeho pohledu velice důležitý projekt, který v sobě nese neuvěřitelně široké zaměření a spektrum aktivit. Nejde jen o to, že by po desetiletích mohl Čech opět letět do vesmíru (v březnu 1978 v rámci programu Interkosmos strávil první československý kosmonaut Vladimír Remek na orbitě na stanici Saljut 6 více než týden, pozn. red.). Major Aleš Svoboda, který se v programu Evropské vesmírné agentury (ESA) probojoval mezi dvaadvaceti tisíci uchazeči do nejužšího týmu, na svou příležitost stále čeká a absolvuje tvrdé tréninky.

Mezinárodní kosmická stanice – stejná vlhkost, teplota, východ a západ Slunce šestnáctkrát denně, stále stejné obličeje a denní rutina.

Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Neumím si představit, že bych měl krásnou ženu, která je uvnitř prázdná, říká Majk Spirit

Premium

Majk Spirit patří už přes dvě dekády ke špičce slovenského rapu a výrazně zasahuje i české publikum. Nyní vstupuje do nové profesní etapy díky spuštění vlastního podcastu Spirit Show. V rozhovoru...

28. srpna 2025

