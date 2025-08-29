Proč se Psychologický ústav Akademie věd ČR podílí na projektu Česká cesta do vesmíru?
Protože je to i z našeho pohledu velice důležitý projekt, který v sobě nese neuvěřitelně široké zaměření a spektrum aktivit. Nejde jen o to, že by po desetiletích mohl Čech opět letět do vesmíru (v březnu 1978 v rámci programu Interkosmos strávil první československý kosmonaut Vladimír Remek na orbitě na stanici Saljut 6 více než týden, pozn. red.). Major Aleš Svoboda, který se v programu Evropské vesmírné agentury (ESA) probojoval mezi dvaadvaceti tisíci uchazeči do nejužšího týmu, na svou příležitost stále čeká a absolvuje tvrdé tréninky.
Mezinárodní kosmická stanice – stejná vlhkost, teplota, východ a západ Slunce šestnáctkrát denně, stále stejné obličeje a denní rutina.