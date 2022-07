Vnoučata jsem si nerozmazlila a nejsem hlídací babička, říká Iva Janžurová

Filmový festival v Karlových Varech divákům představil snímek Velká premiéra, kde hrajete. Viděla jste ho před jeho prvním uvedením?

Viděla i neviděla. Já své první dojmy z filmů, ve kterých se objevuji, vidím natolik subjektivně, že později můžu zodpovědně tvrdit, že jsem film vlastně neviděla. Vždy je to s obavou, že se Iva Ivě nebude líbit, jsem totiž chorobně sebekritická. A ne, netrýznila jsem se posuzováním, jak mi to sluší. Hraju babičku, tak prosím, všechny moje vrásky jsou k dispozici, je to žádoucí.