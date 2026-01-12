Když zaslechnu vaše jméno, vybaví se mi jako první: Modelka a zpěvačka, která zpívá francouzsky. Platí to ještě?
Modelka už ve svém věku nejsem, módě se ale věnuju pořád. A zpívání taky platí. Do toho jsem vydala čtvrtou knížku. Pořád zkrátka dělám nějakou uměleckou činnost. Francouzi pro to mají výraz l’artiste neboli umělec, který to dobře zastřešuje. V Česku ho ale moc nepoužívám, protože to může působit, že si na něco hraju.
Čemu se aktuálně věnujete nejvíc?
Nejvíc se teď vše točí kolem hudby. Vrátila jsem se z Japonska, kde jsme s Janem P. Muchowem natáčeli videoklip k singlu Le Silence. Je mým oblíbeným producentem a jsem šťastná, že si na mě udělal čas. A s Guillaumem Kondrackim, kterého znám z kapely UDG, děláme ještě tři další písničky, takže nás čeká práce ve studiu. Nějaké aktivity ale budou i kolem knihy Cesta k sobě, co nedávno vyšla, a taky chci spustit nový web, který se bude týkat především módy.
