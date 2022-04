Klára Issová: Aby měl člověk dobrý vztah, musí být nejdřív srovnaný sám se sebou

Není to herečka, co jde z role do role. Klára Issová kývne jen na takovou práci, která jí dává smysl. Z velkých tmavých očí, které zdědila po arabském tatínkovi, lze vyčíst přemýšlivost. Ujasnila si priority. A klidně přizná, že být singl má něco do sebe.