Hypnotizérka z Francie pomáhá v Praze ženám otěhotnět. K metodě ji přivedla nemoc

Přestěhovala jste se do Prahy přímo z Francie?

Nejdříve jsem zamířila do Irska a pak do Německa, kde jsem studovala evropská, posléze lidská práva. Můj tehdejší mentor působil v korporátu, kam mě doporučil, takže moje kariéra odstartovala takřka ihned. Přestěhovala jsem se do Bruselu, jenže jsem chtěla cestovat, což na dané pozici nebylo možné, a tak jsem odešla. Mezitím jsem si našla jinou práci v Paříži, kde jsem měla na starosti jak projekty na Balkáně, tak na Středním východě, ve Střední Asii i severní Africe, a konečně jsem si splnila svůj sen o cestování.

Anonymita, kterou mi Praha dává, je hodně příjemná. Našla jsem tu pohodu, kterou jsem nikde jinde nezažila.