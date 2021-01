Nadané děti jsou v našem školství opomíjeny, tvrdí členka Mensy

Jak se IQ měří? Je výsledek vždy objektivní, ačkoli třeba dítě nemá zrovna „svůj den“?

K měření IQ se používají standardizované testy. V Mense využíváme v současné době tři druhy testů, rozdělené jsou podle věku. Máme dva vlastní testy pro děti – jeden pro děti od pěti do osmi let a druhý pro devítileté až třináctileté. Od čtrnácti let věku potom děti dělají test určený dospělým. Tyto testy měří především přesnost a rychlost abstraktního myšlení, takzvaný fluidní intelekt. Výsledek testu má vypovídající hodnotu, pokud byl v danou chvíli podán maximální výkon, kterého je daná osoba schopna. To znamená, že může být ovlivněn aktuální úrovní pozornosti, únavou a jinými faktory, které jí v podání maximálního výkonu brání. Potom je samozřejmě možné, že výsledek testu může být zkreslený.