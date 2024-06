Influencerka hledá přítele. Na inzerát se jí ozvalo pět tisíc mužů

Mužů se ženě ozvalo opravdu mnoho. Sama ani nečekala, že by mohlo přijít víc než sto nabídek. Evidentně je však pro muže velmi přitažlivá a život s ní by si uměli představit. Někteří dokonce toužili po tom, aby shoda mezi nimi byla tak stoprocentní, že od ní na oplátku vyžadovali vzorek krve. To pro případ, že by se v budoucnu rozhodli založit rodinu. Chtěli si být zkrátka jistí, že je žena v pořádku.

„Trochu mě to překvapilo. Na druhou stranu, já jsem chtěla také vědět spoustu věcí a každý měl právo po mně požadovat, co chtěl. Nicméně nikomu jsem vzorek své krve neposílala. Šlo o muže, kteří mi sympatičtí nebyli. Myslela jsem si, že z tolika mužů se najde víc těch, kteří by splňovali vše, po čem toužím. Nakonec to ale byli jen tři,“ uvedla influencerka.

Ačkoli s nimi šla nakonec na rande, šťastný konec se nekonal. Ani s jedním si totiž lidsky nesedla, tudíž je stále sama. „Pan Božský“ stále není na obzoru. Věří však, že zveřejněním svého příběhu snad naláká ještě další muže a opravdu se najde ten, se kterým založí rodinu.

„Myslím, že můj experiment byl v zásadě celkem úspěšný. Smutné by bylo, kdyby se mi neozval nikdo. Nakonec jich ale byly tisíce a to je slušné číslo. A není všem dnům konec,“ doplnila kráska z Londýna pro server Ladbible.