Být introvert je v pořádku. Zcela namístě je to i druhým sdělit a neprožívat pocity, že je s vámi něco špatně,“ povzbuzuje terapeutka a lektorka Jana Neuwerthová Šmýdová a dodává, že introvertní naladění není v žádném případě slabost ani diagnóza.
Člověk si je nevybírá, ale s uvedenými dispozicemi už přichází na svět. Vrozené osobnostní nastavení souvisí podle odbornice se zdrojem, odkud člověk získává energii, a se způsobem, jakým zpracovává podněty. „Introverti dočerpávají energii v klidu, o samotě. To je hlavní odlišnost od extrovertů, které nabíjí, když jsou mezi lidmi a ve víru událostí,“ vysvětluje.
Připadá-li vám tedy, že se introverti někdy straní, neděje se tak proto, že by se chtěli vyhýbat společnosti. „Zkrátka si potřebují oddychnout a nabrat energii, protože sociální interakce je vyčerpává. Jejich chování není něco, co by si vybrali – je to podstata introverze, která jim byla dána,“ upřesňuje.
„Ze všech stran se mi potvrzuje, jak je zviditelňování specifik introvertního ladění potřebné, protože dochází k mnoha nepochopením zmíněné povahy, která je v naší společnosti stále vnímána jako méně hodnotná. Ovšem tak to rozhodně není. Introverze má spoustu výhod, a samozřejmě i nevýhod – ale tak je to se vším,“ popisuje Jana Neuwerthová Šmýdová, co ji vedlo k napsání Příručky pro introverty, určené nejen jim, ale i jejich blízkým.
Nesepsala ji navíc z teoretických výšin – moc dobře ví, o čem mluví, ale taky píše a pořádá kurzy. Sama je introvertka, která se rozhodla svoje zkušenosti proměnit v pomoc druhým.
Psychologické výzkumy dlouhodobě potvrzují, že introverze je v populaci zcela běžná. Odhaduje se, že vnitřně orientované osobnosti tvoří přibližně třicet až čtyřicet procent lidí. Rozdíly mezi introverty a extroverty lze pozorovat i na neurologické úrovni, například v citlivosti na dopamin a ve způsobu, jakým mozek zpracovává podněty.