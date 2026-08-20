Mají se introverti stydět za potřebu klidu?
Léto má v naší kultuře zvláštní privilegium – jako bychom během něj měli stihnout všechno a ideálně ještě ve velké partě. Jenže pro introvertního člověka nemusí být odpočinek spojený s množstvím zážitků a lidí pozitivním zážitkem. Jeho psychika totiž odpočívá teprve při malém počtu podnětů a v prostoru, kde nemusí reagovat ani se ladit na druhé.
Sociální baterka introvertů proto dostává v letních měsících zabrat mnohonásobně víc než po zbytek roku. Důvodem je základní fungování jejich nervové soustavy: kontakt s okolím a přemíra vnějších vjemů jim energii odčerpávají, zatímco ticho a samota ji doplňují.
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„Na introverty může tento tlak působit dvojím způsobem. Jednak prakticky — mají najednou v kalendáři více setkání, oslav, dovolených a rodinných akcí, než je pro ně skutečně únosné. A jednak vnitřně – začnou pochybovat, zda s nimi není něco špatně,“ vysvětluje psychoterapeutka Zuzana Steigerwaldová z platformy Hedepy.
„Zatímco okolí říká: ‚Vždyť je léto, tak pojď mezi lidi,‘ introvert v sobě může slyšet: ‚Měl bych být víc společenský, veselejší, spontánnější.‘ Vzniká stud za vlastní potřebu klidu. A právě ten bývá často vyčerpávající víc než samotná akce,“ doplňuje odbornice.
Petr (24) měl už na střední škole pocit, že s ním není všechno v pořádku. Nejvíc ze všeho nesnášel prázdniny. Většina kamarádů byla samá party a akce, on se obvykle vymluvil a nebo tam šel a tiše trpěl. „Myslel jsem si, že je to asi nějaká psychická porucha, až rozhovor se školním psychologem mě uklidnil. Hrozně mi pomohlo uvědomit si, že jsem ok, jen prostě musím zacházet opatrně se svou vnitřní energií a nic se nestane, když prostě řeknu, že se mi někam nechce,“ prozrazuje mladý muž.
Podle Zuzany Steigerwaldové potřeba klidu v ústraní neznamená odmítnutí lidí. „Pro introverta je samota často způsob, jak se znovu potkat sám se sebou. Není to prázdno, ale prostor k obnovení vnitřní rovnováhy. Když mu ho vezmeme, ztrácí kontakt se svým přirozeným rytmem,“ upozorňuje.