Dětská práce? Je to jinak, syna na sítích vypustit nedokážu, píše Dominik Vršanský

Moderátor Dominik Vršanský | foto: Instagram @vrsanskyd

  18:00
Svého syna Alexe jsem před kameru nikdy nutit nemusel, on ji vyhledává. Čas od času se mi ovšem po zveřejnění videa na instagramu vynoří na mysli známé dilema: Poděkuje mi v budoucnu, nebo spíš vynadá?, zamýšlí se moderátor a influencer Dominik Vršanský.

Pohádali jsme se s Alexem kvůli nějaké hlouposti. Kolem nás stála spousta cizích rodičů a já vypadal jako netvor. „Už s tebou nebudu točit videa a ty nebudeš mít peníze!“ V tu chvíli mi došlo, že Alex pochopil, jak funguje instagram a co dělá jeho táta. Nedávno na veřejnosti prohodil: „To jsem zvědavej, co by na to řekli tví sledující! Jak se ke mně chováš!“ Měl zrovna zákaz na YouTube, tolik k závažnosti obvinění.

Lze dětské hvězdy z instagramu přirovnat k Michalu Suchánkovi či Marku Ebenovi? Jsou dnes oni rodičům vděční, že mohli v útlém věku bavit miliony lidí?

Vstoupit do diskuse

