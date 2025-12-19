Pohádali jsme se s Alexem kvůli nějaké hlouposti. Kolem nás stála spousta cizích rodičů a já vypadal jako netvor. „Už s tebou nebudu točit videa a ty nebudeš mít peníze!“ V tu chvíli mi došlo, že Alex pochopil, jak funguje instagram a co dělá jeho táta. Nedávno na veřejnosti prohodil: „To jsem zvědavej, co by na to řekli tví sledující! Jak se ke mně chováš!“ Měl zrovna zákaz na YouTube, tolik k závažnosti obvinění.
Lze dětské hvězdy z instagramu přirovnat k Michalu Suchánkovi či Marku Ebenovi? Jsou dnes oni rodičům vděční, že mohli v útlém věku bavit miliony lidí?