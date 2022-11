Žena je pro mnohé příliš sexy, bývalí učitelé její odhalování nechápou

Na Instagramu sleduje třicetiletou modelku z New Yorku už přes pět a půl milionu lidí. Denně dostává zprávy, ve kterých jí lidé pod anonymními přezdívkami vyhrožují nebo slovně napadají, protože zveřejňuje fotografie, které jsou určené hlavně dospělým mužům.

„Už mám dost toho, jak mě neustále někdo uráží. I moje kamarádky mi říkají, že jsem až moc sexy. Prý jsme špatným příkladem,“ sdělila. S odhalováním ovšem přestat nehodlá. Podle ní jde o životní styl a nahotu bere jako přirozenou věc. Sama si myslí, že se lidé v dnešním světě až příliš zahalují a neukazují své pravé já. „Narodili jsme se nazí a vždy jsme byli nazí. Tak to je. Nahota by neměla být tabu,“ myslí si.

Vždy ovšem nebyla tak sebevědomá. Na střední škole byla tichá a stydlivá. Proto se nyní její bývalí učitelé diví tomu, jak se na veřejnosti prezentuje. „Beru to jako práci. Ve skutečnosti jsem úplně jiná. A kdo mě dobře zná, tak to ví. Nepotřebuji se nikomu zpovídat a omlouvat. Překvapilo mě, že se mi ozvali i moji kantoři. Do mého života jim nic není,“ dodala v jednom z vyjádření pro fanoušky na svém Instagramu.