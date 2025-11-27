Taky máte rádi podzim? Pohoda doma pod dekou, dlouhé večery, krásně teploučko, filmy, knihy a sladká tečka k tomu... Jen kdyby nebylo těch dětských nemocí, že? Možná jim ale podzimním režimem nadbíháte.
Podle odborníků existuje několik špatných podzimních návyků, které spolehlivě narušují dětskou imunitu a zvyšují dětskou nemocnost. Není pak divu, že vám školák už potřetí od září zůstal s „rýmičkou doma“.
Víte, jak působí na sliznice přetopený byt? Jak funguje v dětském těle cukr? A kolik hodin spánku děti potřebují? Pojďme si to rozebrat.
Kdy jsme více nemocní?
Zvýšená nemocnost přichází obvykle na přelomu března a dubna, podobně pak na podzim s ochlazením.
„Pak přichází nápor v první polovině prosince, kdy chtějí lidé připravit krásné Vánoce a místo odpočinku a procházek se nachlazení a vystresovaní koncentrují v nákupních centrech,“ uvádí alergolog a imunolog Radek Klubal s tím, že toto rizikové období trvá až do půlky ledna, než se návštěvy rozjedou domů, skončí prázdniny a lidé se vrací do školních a pracovních kolektivů. Minimálně po tuto dobu by měli lidé na imunitu myslet a podpořit ji.