Kdy se člověk nachází na svém imunitním vrcholu? Podle hosta podcastu NA KAFI, imunologa a alergologa Radka Klubala je to přibližně mezi dvacátým a pětačtyřicátým rokem.
„Ve dvaceti máme již jako dospělí lidé imunitní systém plně vyvinutý, ale ten, stejně jako my v životě, získává do své výbavy ještě praktické zkušenosti zhruba až do třicátého roku života. Do čtyřicátého až pětačtyřicátého roku jsme obvykle zdraví, jsme v nejlepší kondici, nemáme léky. Pak už se imunitní systém začíná zhoršovat. Jeho slábnutím startují onkologická onemocnění a zvyšuje se i riziko autoimunitních onemocnění,“ popsal za mikrofonem lékař patnáct až dvacet let vybalancované imunity, kdy většina z nás funguje bez problémů.
Naše obranyschopnost se vyvíjí stejně jako naše fyziologická stránka či psychika.
„Narození je pro dítě imunitním šokem, proto si v sobě dítě nese spoustu imunitních látek své matky. Ty se v jeho těle nachází zhruba půl roku, kdy nezkušená imunita miminka sbírá první zkušenosti s okolním světem. Tak se vlastně imunitní systém chová až do dospělosti, kdy se vyvíjí do své konečné fáze. Zásadní změny v imunitním systému dítěte se dějí mezi druhým a čtvrtým rokem, potom přichází další náraz s nástupem do školky a školního prostředí, kde se mění kolektiv,“ popsal vývoj imunity v životě člověka odborník.
Další změna v jeho obranyschopnosti přichází mezi desátým a patnáctým rokem, kdy se malý človíček dostává do dospívajícího režimu. Mezi patnáctým až dvacátým rokem už imunita člověka získává svou finální podobu.
Nejlépe je nám od jara do podzimu
Stejně tak kolísá náš imunitní systém během roku, kdy dokáže velmi pružně reagovat na změnu teplot a vlivy počasí. Pokud nejsme alergici, nejlépe je nám od jara do podzimu.
MUDr. Radek Klubal
Imunolog a alergolog založil v roce 2008 Medicínské centrum Praha, kde působí jako vedoucí lékař.
Vystudoval lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. Poté působil v Česku na 1. a 2. LF UK, dále v nestátních zdravotnických zařízeních v Praze a také v zahraničí – například v Rakousku a USA.
„Vyvinuli jsme se do prostředí, kde se střídají roční období a tuto informaci v sobě máme zakódovanou tisíce let. Když odeberete imunitní parametry z krevního objevu, tak vidíte, že na podzim, na jaře a v létě se systém chová trochu jinak. V určitých měsících pak zchoulostiví, protože neprochází přirozeným tréninkem, kdy trávíme mnoho času venku na vzduchu a v kolektivu,“ vysvětlil alergolog a imunolog Klubal.
Zvýšená nemocnost přichází obvykle na přelomu března a dubna, podobně pak na podzim s ochlazením. „Pak přichází nápor v první polovině prosince, kdy chtějí lidé připravit krásné Vánoce a místo odpočinku a procházek se nachlazení a vystresovaní koncentrují v nákupních centrech,“ dodává odborník s tím, že toto rizikové období trvá až do půlky ledna, než se návštěvy rozjedou domů, skončí prázdniny a lidé se vrací do školních a pracovních kolektivů.
Letos však přibylo hodně nemocných dětí v červnu, což vneslo do poklidného předprázdninového období infekční zmatky. „Skutečně bylo vidět, že tam proběhla určitá virová epidemie, toto mimořádné nachlazení není běžné každý rok. Došlo k určitému narušení harmonie ještě vlivem pandemie. I letošní červen je důsledkem nestandardního promořování populace za posledních pět let: tak daleko má pandemie covidu vliv,“ uvedl Radek Klubal v podcastu NA KAFI.
Pomohou lyzáty
Jak podle odborníka dětem usnadnit vstup do nového školního roku, abychom je po týdnu neměli s infekcí doma? „Existují takzvané bakteriální lyzáty, což jsou v podstatě rozemleté mrtvé bakterie reálných infekcí. Má je smysl nasadit před vstupem do kolektivu. Dále pomáhá rozumný odpočinek, nepřehánět to se školním či tréninkovým stresem, dobrá strava, dostatečný spánek a držet si zvyk sportovat,“ míní lékař.
Jak rodiče poznají, že už je jejich dítě během školního roku nemocné „příliš“? „Když je někdo jednou nebo dvakrát za rok nachlazený, je to přirozený trénink našeho imunitního systému a je to v pořádku. Je ale dobré dát si bylinkový čaj, zůstat dva tři dny doma… Odpočívat. Pak jsou chronická onemocnění a nedoléčené infekty, což by měl být schopný vidět pediatr podle anamnézy svého pacienta. Pokud ale někdo několikrát ročně nemocný s angínou, je dobré se zamyslet, jestli nemůže být na vině alergie, která nemoci a imunitu zhoršuje,“ upozornil lékař.
Nakolik ovlivňuje způsob porodu imunitu člověka? Jak moc se do dětské imunity propisují stresové faktory, když s tou dospělou mávají? Budou naše děti imunitně náchylnější, než byli naši rodiče? Poslechněte si nejnovější díl podcastu NA KAFI.