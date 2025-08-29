Před nástupem do školy podpořte děti mrtvými bakteriemi, radí imunolog

Martina Procházková
Podcast
„Patnáct až dvacet let života člověka. To je období, kdy je naše imunita plně vyvinutá, zkušená a funguje nejlépe, jak umí,“ uvedl imunolog a alergolog Radek Klubal v podcastu NA KAFI. Mění se nám náš obranný systém i během roku, když se proměňuje během našich životů i generací? A jak jej u dětí podpořit před nástupem do lavic, aby nám po prvním týdnu ve škole nezůstaly doma?

Kdy se člověk nachází na svém imunitním vrcholu? Podle hosta podcastu NA KAFI, imunologa a alergologa Radka Klubala je to přibližně mezi dvacátým a pětačtyřicátým rokem.

Ženský svět do uší

Podcasty NA KAFI najdete na iDNES.cz, ale i na platformách, jako je Spotify, Apple nebo Google. Ať se vám dobře poslouchá...

Redaktorka Martina Procházková moderuje nový podcast Ony Dnes: Na Kafi

„Ve dvaceti máme již jako dospělí lidé imunitní systém plně vyvinutý, ale ten, stejně jako my v životě, získává do své výbavy ještě praktické zkušenosti zhruba až do třicátého roku života. Do čtyřicátého až pětačtyřicátého roku jsme obvykle zdraví, jsme v nejlepší kondici, nemáme léky. Pak už se imunitní systém začíná zhoršovat. Jeho slábnutím startují onkologická onemocnění a zvyšuje se i riziko autoimunitních onemocnění,“ popsal za mikrofonem lékař patnáct až dvacet let vybalancované imunity, kdy většina z nás funguje bez problémů.

Naše obranyschopnost se vyvíjí stejně jako naše fyziologická stránka či psychika.

„Narození je pro dítě imunitním šokem, proto si v sobě dítě nese spoustu imunitních látek své matky. Ty se v jeho těle nachází zhruba půl roku, kdy nezkušená imunita miminka sbírá první zkušenosti s okolním světem. Tak se vlastně imunitní systém chová až do dospělosti, kdy se vyvíjí do své konečné fáze. Zásadní změny v imunitním systému dítěte se dějí mezi druhým a čtvrtým rokem, potom přichází další náraz s nástupem do školky a školního prostředí, kde se mění kolektiv,“ popsal vývoj imunity v životě člověka odborník.

Další změna v jeho obranyschopnosti přichází mezi desátým a patnáctým rokem, kdy se malý človíček dostává do dospívajícího režimu. Mezi patnáctým až dvacátým rokem už imunita člověka získává svou finální podobu.

Nejlépe je nám od jara do podzimu

Stejně tak kolísá náš imunitní systém během roku, kdy dokáže velmi pružně reagovat na změnu teplot a vlivy počasí. Pokud nejsme alergici, nejlépe je nám od jara do podzimu.

MUDr. Radek Klubal

MUDr. Radek Klubal

Imunolog a alergolog založil v roce 2008 Medicínské centrum Praha, kde působí jako vedoucí lékař.

Vystudoval lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. Poté působil v Česku na 1. a 2. LF UK, dále v nestátních zdravotnických zařízeních v Praze a také v zahraničí – například v Rakousku a USA.

„Vyvinuli jsme se do prostředí, kde se střídají roční období a tuto informaci v sobě máme zakódovanou tisíce let. Když odeberete imunitní parametry z krevního objevu, tak vidíte, že na podzim, na jaře a v létě se systém chová trochu jinak. V určitých měsících pak zchoulostiví, protože neprochází přirozeným tréninkem, kdy trávíme mnoho času venku na vzduchu a v kolektivu,“ vysvětlil alergolog a imunolog Klubal.

Zvýšená nemocnost přichází obvykle na přelomu března a dubna, podobně pak na podzim s ochlazením. „Pak přichází nápor v první polovině prosince, kdy chtějí lidé připravit krásné Vánoce a místo odpočinku a procházek se nachlazení a vystresovaní koncentrují v nákupních centrech,“ dodává odborník s tím, že toto rizikové období trvá až do půlky ledna, než se návštěvy rozjedou domů, skončí prázdniny a lidé se vrací do školních a pracovních kolektivů.

Letos však přibylo hodně nemocných dětí v červnu, což vneslo do poklidného předprázdninového období infekční zmatky. „Skutečně bylo vidět, že tam proběhla určitá virová epidemie, toto mimořádné nachlazení není běžné každý rok. Došlo k určitému narušení harmonie ještě vlivem pandemie. I letošní červen je důsledkem nestandardního promořování populace za posledních pět let: tak daleko má pandemie covidu vliv,“ uvedl Radek Klubal v podcastu NA KAFI.

Pomohou lyzáty

Jak podle odborníka dětem usnadnit vstup do nového školního roku, abychom je po týdnu neměli s infekcí doma? „Existují takzvané bakteriální lyzáty, což jsou v podstatě rozemleté mrtvé bakterie reálných infekcí. Má je smysl nasadit před vstupem do kolektivu. Dále pomáhá rozumný odpočinek, nepřehánět to se školním či tréninkovým stresem, dobrá strava, dostatečný spánek a držet si zvyk sportovat,“ míní lékař.

Jak rodiče poznají, že už je jejich dítě během školního roku nemocné „příliš“? „Když je někdo jednou nebo dvakrát za rok nachlazený, je to přirozený trénink našeho imunitního systému a je to v pořádku. Je ale dobré dát si bylinkový čaj, zůstat dva tři dny doma… Odpočívat. Pak jsou chronická onemocnění a nedoléčené infekty, což by měl být schopný vidět pediatr podle anamnézy svého pacienta. Pokud ale někdo několikrát ročně nemocný s angínou, je dobré se zamyslet, jestli nemůže být na vině alergie, která nemoci a imunitu zhoršuje,“ upozornil lékař.

Nakolik ovlivňuje způsob porodu imunitu člověka? Jak moc se do dětské imunity propisují stresové faktory, když s tou dospělou mávají? Budou naše děti imunitně náchylnější, než byli naši rodiče? Poslechněte si nejnovější díl podcastu NA KAFI.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Kam zmizely hvězdy devadesátek? Jejich osudy jsou různé

Hrály ve filmech a seriálech, které se vysílaly v devadesátých letech. Některé herecké hvězdy se hraní vzdaly, jiné u něj zůstaly. Podívejte se do naší galerie, jak některé z nich dopadly. Někdo...

Krásky z přelomu milénia: jaké byly dřív a jaké jsou dnes

Byly až příliš krásné, příliš štíhlé nebo naopak měly kila navíc. Krásky z dob milénia si vyslechly mnohé připomínky na svůj vzhled. Jak vypadaly před víc než dvaceti lety a jak vypadají dnes?...

„Moc“ pro někoho, akorát pro Itálii. Hana Vagnerová našla v Římě skutečný domov

Premium

Točí v Itálii, castingy má v Americe, partnera ve Francii, a přesto se stále objevuje i na českých obrazovkách. Hanu Vagnerovou můžete aktuálně vidět ve filmu Pod parou. My s ní kromě tématu nového...

28 let bez módní ikony, princezny Diany. Připomeňte si její méně známé modely

Lady Diana je právem považována za módní ikonu, její styl dodnes nepřestává inspirovat. Mnohé z jejích modelů máme nesmazatelně vryté do paměti. Během svého krátkého života ovšem vynesla také řadu...

Léto zdaleka nekončí. Inspirujte se u vody kráskami v bikinách s kanýry

Podívejte se do naší galerie, jaké bikiny rády nosí VIP ženy k vodě. Sází často na jednoduchost, ale v tomto případě si dovolily vynést roztomilé kanýry. A neskutečně jim sednou. Volí barevné i se...

Před nástupem do školy podpořte děti mrtvými bakteriemi, radí imunolog

„Patnáct až dvacet let života člověka. To je období, kdy je naše imunita plně vyvinutá, zkušená a funguje nejlépe, jak umí,“ uvedl imunolog a alergolog Radek Klubal v podcastu NA KAFI. Mění se nám...

29. srpna 2025

Cítíte se při sexu odpojeni? Možná trpíte strachem ze sexuálního výkonu

Sex by měl být přirozeným projevem blízkosti, lásky a radosti. Mnoho lidí ale místo toho zažívá napětí, nervozitu a obavy z toho, zda „budou dost dobří“. Tento fenomén, označovaný jako strach ze...

29. srpna 2025

Padají, mění barvu nebo se mastí. Co o vás prozradí vlasy?

Nezáleží na tom, jestli jsou dlouhé, krátké, rovné, kudrnaté, tmavé nebo blond. Z každých se dá poznat, jak moc jste zdraví a co vašemu tělu přebývá nebo chybí. Dokážete je přečíst?

29. srpna 2025

Léto a barvy? Samozřejmě! Čtyři outfity, se kterými vyniknete

Letošní počasí na nás docela šetří modrou oblohou a zářícím sluncem. Nám to ale nevadí: zlepšíme si náladu pořádně barevným oblečením.

29. srpna 2025

Každý může mít lepší paměť. Vyzkoušejte jednoduché metody, které fungují

Když si nemůžete vzpomenout, kde máte klíče, nebo vám vypadne něčí jméno – nepanikařte. Neznamená to žádnou katastrofu. Jsou to jen vedlejší účinky vašeho hektického života. Poradíme vám, jak si...

29. srpna 2025

Malinové řezy

Malinové řezy
Recept

Střední

45 min

Připravte si jednoduchý ovocný dezert podle našeho receptu.

Neumím si představit, že bych měl krásnou ženu, která je uvnitř prázdná, říká Majk Spirit

Premium

Majk Spirit patří už přes dvě dekády ke špičce slovenského rapu a výrazně zasahuje i české publikum. Nyní vstupuje do nové profesní etapy díky spuštění vlastního podcastu Spirit Show. V rozhovoru...

28. srpna 2025

Amelia Gray umí fanoušky opravdu potěšit, miluje fotky v bikinách

Modelka Amelia Gray je rebelkou, která se nebojí vyrazit na party v outfitu, který odhaluje vnady. Svou ženskost chce ukazovat na každém kroku a na dovolené zásadně na pláži odhazuje vrchní díl...

28. srpna 2025  11:09

Bizarní zážitky i podivné návyky, které se týkají slavných

Jiná jména, bizarnosti z dětství, podivné návyky. To vše o sobě prozradily slavné tváře a fanoušky šokovaly. Podívejte se do naší galerie, které hvězdy za svou jinakost rozhodně nestydí. Patří sem...

28. srpna 2025

Osm cviků jógy zvládnete i u stolu v kanceláři. Uleví zádům a zklidní mysl

Trávíte většinu dne u počítače? Bolí vás záda a tuhne vám šíje? Zkuste několik jógových cviků, které zvládnete během pár minut přímo u pracovního stolu v běžném office oblečení.

28. srpna 2025

Všestranný sport pro děti. Proč je lepší mít malého objevitele než malého olympionika?

Advertorial

Děti nepotřebují od prvních kroků mířit na olympiádu. Mnohem důležitější je, aby si hrály, objevovaly a přirozeně rozvíjely své schopnosti. Podle odborníků může všestranný rozvoj poskytnout pevný...

28. srpna 2025

Véčko, kulatý nebo na zádech. Tento výstřih vám bude slušet

Jeho výběr vám snadno pomůže doladit výsledný styling. Dobře zvolený výstřih totiž umí podtrhnout přednosti, vyvážit proporce postavy a dodat outfitu ten správný náboj. Který typ pro vás bude tím...

28. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.