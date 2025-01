Má čtyři práce a spí dvě hodiny. Jsem v podstatě poděs, říká oceněná sestra

15:00

Její příběh vás dost možná ohromí i dojme a budete se ptát, kde tahle žena bere tolik energie i obětavosti. Kdy vlastně spí a odpočívá. No, skoro nikdy, dalo by se říct. To je Ilona Vintrová, vítězka kategorie Sestra mého srdce. „Záchranka je moje srdeční záležitost, ale těším se i mezi lidi s alzheimerem, psychicky si tam odpočinu,“ vypráví.