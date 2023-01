Originalita, vize a tah vpřed. Jak vidí čtvrtstoletí iDNES.cz numeroložka

Datum narození iDNES.cz: 12. 1. 1998, přesně o půlnoci

Jedničkové ego a dvojková spolupráce

Den 12, měsíc 1: Nejen iDNES.cz, ale každý, kdo se narodil nebo sám něco vytvořil dvanáctého, může z hlediska numerologie stát před jedinečnou výzvou. Jednička je číslo výrazné osobnosti, dvojka pak spolupráce.

V této jednoduché rovnici lze pak vyčíst, že celé toto médium mělo za své čtvrtstoletí dar výrazným způsobem vyčnívat nad ostatní, a to díky velké originalitě.

Možná mohlo být první, které přišlo s něčím, umělo se zaměřit na jiné úhly pohledu, na zviditelnění jedné jediné věci, nebo něčeho, co považuje za velmi důležité. Právě ta originalita a až vizionářství bylo a stále je velkým darem.

Na straně druhé s sebou jednička nese i negativní vlivy ega, zneužívání a přílišného až násilného prosazování něčeho, což by ale mělo být zjemněno právě dvojkou. Velký vliv na to, co převáží, mají čtenáři.

Dá se bez nadsázky říct, že založit noviny nebo mediální projekt dvanáctého a ještě k tomu v lednu je dobrý nápad. Jedničkové vize, informace a skutečnosti mohou dobře spolupracovat s dvojkou, tedy s tím, „aby to bylo přijímáno“.

Mohou tu být dobré podmínky ke spolupráci, sponzorství nebo k tomu, aby v té silné prezentaci nebyl iDNES.cz sám. Ale s oním lednovým vlivem, který je též jedničkový, jakožto první měsíc v roce, se znovu vrací ego. Jasná vize. Něco jedinečného.

Je to spřežení silných koní. A ten, kdo toto médium vede, by měl umět dobře volit mezi tím, co je silné a doslova křičí do světa, a tím, co je skutečně třeba a dobré do světa pustit. Aby to lidi spojovalo a aby je to vedlo ke spolupráci. Přičemž tu není mnoho místa k oddechu, ohromná síla tahu vpřed, neustálých proměn a přizpůsobování se světu, je totiž ohromná.

Jestli lze dát za něco ruku do ohně, tak je to fakt, že s takovým datem narození (to se týká jak nehmotných věcí, tak třeba i lidí), které má dvanáctku na začátku, máte jednu jedinou jistotu. Nikdy neustrnete na místě, protože vás to prostě nenechá.

A věděli jste, že se lze na narozeniny podívat i prostřednictvím čísla, které znázorňuje věk, do kterého přicházíte?

Pětadvacítka Je tu čas rekapitulace

Berte to prosím velmi zlehka, ale podívejme se na to z hlediska lidského věku pětadvaceti let. Většinou už víme, že mládí pomalu končí, a potřebujeme vedle sebe silného a spolehlivého partnera. Více přemýšlíme o dospělém životě a o tom, že bychom se měli usadit.

Dvojka, jak víme, je o spojování toho, co k sobě patří. Tendence se spojovat tu tedy mohou být už pět let, od doby, kdy věk začínal dvojkou. Ale s pětkou se posiluje odhodlanost, vyvstává minulost a chtě nechtě se musí člověk podívat do nitra své duše a zrekapitulovat svůj život. Je opravdový?

Pětka s sebou často nese také prudké vlivy, náhlé události a náhlá vzplanutí, takže to teoreticky může i pro iDNES.cz být rok, kdy se výrazně změní poměry či směřování, jednoduše něco se utrhne ze řetězu a poběží si svou cestou.

Kdoví… jedno je ovšem jisté. I okolí, společnost a ti, kteří ovlivňují média, mohou v takovém výročí ukázat, jak vše cítí a co by chtěli slyšet. Svým způsobem to může být rok, kdy se ukáže, kudy a jak dál. A také proč se některé věci výrazně podařily nebo výrazně nepodařily.