Identická dvojčata randí s identickými dvojčaty, pro lidi jsou senzací

Páry žijí v Oregonu a daly se dohromady díky známým. Ženy pracují jako osobní trenérky a jeden z jejich stálých klientů jim představil identická dvojčata, která pracují ve zdravotnictví. Stačila jen jedna schůzka a okamžitě se do sebe zamilovali.

„Nikdy jsme si nepředstavovaly, že bychom mohly randit s identickými dvojčaty. Připadalo nám to vcelku nereálné. Nyní jsme ale šťastné, že nás něco takového potkalo,“ svěřila se jedna ze sester pro server Daily Mail.



Překvapilo je, jak si s bratry dobře rozumí. Jako páry jsou spolu velmi často a tráví spolu téměř veškerý volný čas. Na dovolené jsou atrakcí a lidé se s nimi chtějí fotit. „Často se stává, že nás lidé zastaví a se smíchem se ptají, jestli náhodou nevidí dvojmo,“ pokračovaly ženy.

Věří, že jim to bude klapat i nadále a třeba jednou naplánují i společné svatby. „Kamarádi nám říkají, že jsme byli stvořeni jeden pro druhého. Asi jsme se vážně měli najít a byl to osud. Zatím to tak vážně vypadá. A možná se jednou i společně vezmeme. Byla by to asi vážně velká párty. Všichni kamarádi nás k tomu přemlouvají,“ doplnila jedna z dvojčat.