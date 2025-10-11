Ženy přitahuje bohatství, muže postava přesýpacích hodin. Jaký je váš ideál krásy?

Vlastně je to nespravedlivé – ideál mužské krásy se v průběhu tisíciletí příliš nemění. Ženám se odedávna líbí mladí a svalnatí muži s atletickými proporcemi, širokými rameny a úzkým pasem. Tyto vizuální znaky symbolizují dobrý zdravotní stav a „silné geny“, které se následně projeví u synů (tedy pokud vše dopadne dobře a dojde k seznámení a splynutí duší i těl). A pokud sílu, výkonnost a svaly otce zdědí syn, zvýší to šance jeho úspěchu na pomyslném seznamovacím trhu. Rozšíří se i matčiny geny.
Preference žen pro výběr vhodného partnera k seznámení (a tedy i výběr potenciálního otce jejich dětí) se během měsíčního cyklu mění.