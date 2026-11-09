V novém filmu Máma a Táta jsou Boží máte svého druhu dvojroli. Která postava se vám hrála líp, kladná, nebo spíš ta záporácká?
Neformulovala bych to tak, že se mi jedna hrála líp a druhá hůř. Výzvou samo o sobě bylo, že šlo o dvojroli. A obě postavy se navíc v průběhu filmu trochu mění.
Přitom herci v rozhovorech často říkají, že se jim negativní role ztvárňují přece jen o něco líp.
Mně to přijde jako fráze, já to tak nemám. Možná to tak vidí někdo, kdo je často obsazovaný jako kladný hrdina. Ale už jsem hrála mnohem negativnější role a nikdy jsem nad tím takhle nepřemýšlela. Většinou nehledám, jestli mám něco z dané postavy v sobě. Považuju se spíš za zprostředkovatele. Pokud je člověk dobrý herec, měl by umět zahrát pozitivní i negativní charakter.
Znáte lidi, kteří se nikdy nezastaví. K nim jsem nikdy nepatřila. Já si vždycky večer přijdu hrozně unavená. Musela jsem si to uvědomit a přiznat si, že to tak mám od narození.